Krijgen we een 15-inch M2 MacBook Air en 12-inch M2 MacBook?

De aankondiging van de M2 MacBook Air ligt nog geen week achter ons of de eerste geruchten over nieuwe modellen duiken al op. Erg snel misschien, maar daardoor niet minder interessant. Er lijkt namelijk een oude bekende terug te komen.

Naast de nieuwe 13-inch M2 MacBook Air lijkt Apple niet alleen een 15-inch model, maar ook de 12-inch MacBook uit te willen brengen. Althans, dat is wat Bloomberg vandaag meldt.

De 15-inch MacBook Air

Waar wij afgelopen week volop genoten hebben van de WWDC 2022 keynote keek Bloomberg-journalist Mark Gurman al verder. Zo staan zijn pijlen gericht op de lente van 2023, waarin Apple zijn tweede M2 MacBook Air laat zien. Volgens bronnen die bekend zijn met de zaak maakt het Amerikaanse bedrijf zich op voor een nieuw 15-inch model. Een stukje groter dan de variant die afgelopen maandag het daglicht zag.

Mocht Apple daadwerkelijk een 15-inch M2 MacBook Air op de markt brengen zal dit een bijzonder model zijn. In de veertien jaar dat de laptop bestaat wordt de 15-inch MacBook Air de grootste ooit. Op dit moment gaat die titel naar de nieuwe variant met een 13.6-inch beeldscherm.

Er waren geluiden dat het 15-inch model tijdens WWDC 2022 het daglicht zou zien. Eerder liet Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO Ross Young al weten dat dit niet het geval zou zijn. Ook hij sprak over een lancering in 2023.

Zorgt M2 voor deze comeback?

De grootste MacBook Air ooit is reden voor enthousiasme, maar steelt vandaag toch niet helemaal de show. Dat doet het gerucht, afkomstig van Mark Gurman, dat Apple met een vernieuwde 12-inch MacBook komt. Deze laptop introduceerde Apple in 2015 en maakte er in 2019 een einde aan. Volledig gewapend met een M-chip zou de laptop een comeback kunnen maken.

Volgens Gurman werkt Apple aan het nieuwe model dat eind 2023 of begin 2024 het daglicht moet zien.

Naast M2 MacBook Air ook Pro-modellen

Voor dit jaar zijn de nieuwe lanceringen overigens ook nog niet klaar. Gurman verwacht dat Apple, later dit jaar, zijn huidige 14-inch en 16-inch MacBook Pro een update geeft. Beide modellen worden in dat geval voorzien van de M2 Max-chips. Een logische stap gezien alleen de 13-inch MacBook Pro, inclusief Touch Bar, van een M2 wordt voorzien.

Het is nog erg vroeg om al te praten over dergelijke zaken, dus neem het wel met een korreltje zout.