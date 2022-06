Wanneer je de M2 MacBook Air waarschijnlijk kunt bestellen

Tijdens het WorldWide Developers Conference 2022 deed Apple de nieuwe M2 MacBook Air uit de doeken. Een gloednieuwe laptop die tot op heden nog niet beschikbaar is. Komt daar binnenkort verandering in?

Het kan niet heel lang meer duren voordat Apple meer informatie over de laptop geeft. Sterker nog: volgens MacRumors is dat moment volgende week al.

Wanneer je de M2 MacBook Air kunt bestellen

De nieuwe M2 MacBook Air is hoogstwaarschijnlijk vanaf volgende week vrijdag te bestellen. Dat maakt de redactie van MacRumors bekend in een exclusief verhaal. De informatie is afkomstig van een retailer die de details inmiddels van Apple heeft gekregen.

Wie de laptop volgende week vrijdag besteld krijgt hem overigens niet direct in huis. Vanaf 8 juli 2022 opent Apple de voorbestellingen. Vanaf 15 juli, een week later, zijn de laptops ook daadwerkelijk te leveren.

De M2 MacBook Air is vanaf €1519 aan te schaffen. Wie meer werkgeheugen, opslagcapaciteit en meer GPU-cores wil hebben kan dit aangeven bij de bestelling. De meest uitgebreide versie van de laptop kost je €3019.

Nieuw ontwerp, meer rekenkracht

Apple heeft de MacBook Air helemaal vernieuwd. De populaire laptop heeft bijvoorbeeld een zelfde gedaanteverandering ondergaan als de Pro-modellen die vorig jaar verschenen. Hij beschikt over een hoekig ontwerp, het beeldscherm heeft een notch gekregen en MagSafe maakt een comeback. Al is het paradepaardje uiteraard de introductie van de tweede-generatie Apple Silicon, beter bekend als M2.

De nieuwe processor geeft de MacBook Air een aardige upgrade. Benieuwd wat hij allemaal te bieden heeft? Je leest het via de bovenstaande.