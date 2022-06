Koffer kwijt na vakantie? Deze man bewijst dat je AirTag de redding is!

De vakantieperiode komt eraan. Talloze mensen pakken het vliegtuig naar een zonnige bestemming om daar eens flink te genieten van de brandende zon, lekker eten en vooral heel veel ontspanning. Mits alles volledig verloopt zoals gepland.

Een verloren koffer is iets dat helaas wel eens voorkomt. Dat draagt niet helemaal bij aan dat ontspannen gevoel of kan een bittere nasmaak opleveren bij thuiskomst. Gelukkig leven we in een tijd waarin we de AirTag hebben, zo bewijst een man uit Australië.

Australiër vindt verloren koffer terug dankzij AirTag

Het verliezen van een koffer: het kan iedereen overkomen. Vliegtuigmaatschappijen regelen de boel over het algemeen hartstikke goed, maar er zijn helaas uitzonderingen. Zo ook bij Singapore Airlines waar de koffer van de Australische Shane Miller, na een trip door Europa, helaas achterbleef. Gelukkig voor Miller, die op YouTube ook wel bekendstaat als GPLama, verstopte hij een AirTag in de koffer.

Na een week thuis te zijn geweest, en geen steek verder gekomen te zijn na contact met de vliegtuigmaatschappij, besloot hij naar het vliegveld van Melbourne te rijden. Waarom? Omdat de Zoek mijn-app van zijn iPhone, na een update van de AirTag, liet zien dat zijn koffer daar gearriveerd was. Hij liep het gebouw binnen en probeerde de locatie van de tracker daar te vinden.

Zoals je in de bovenstaande video kunt zien was het een heel avontuur, maar kreeg Shane Miller het voor elkaar om verbinding te maken met zijn AirTag. De video duurt aardig lang, maar de zoektocht komt rond minuut zeventien ten einde. Uiteraard wel met de hulp die hij op het vliegveld kreeg.

Handig om meerdere redenen

Het is zeker niet de eerste keer dat de AirTag gebruikt wordt om eigendommen, succesvol, terug te vinden. Een bedrijfje uit Delft ontwikkelde bijvoorbeeld een handige accessoire waarmee de tracker makkelijk op je fiets te monteren is. Je leest het verhaal via de onderstaande link.

Mocht je dit jaar op vakantie gaan is het dus zeker geen gek idee om je koffer te voorzien van een AirTag. Al is het al voor de zekerheid.