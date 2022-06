Compact en volledige effectief: het nieuwe toetsenbord van Keychron

De Keychron Q5, het meest recente mechanische toetsenbord uit het aanbod van het bedrijf, is vanaf nu te koop. Iemand nog een toetsenbord voor zijn Mac nodig?

Het nieuwe model is voor $185 op de kop te tikken en zal binnen twee werkdagen verstuurd worden. Ondanks de Amerikaanse prijs is het voor Nederlandse consumenten wel mogelijk het toetsenbord te bestellen.

De nieuwe Keychron Q5

De Keychron Q5 QMK is in verschillende samenstellingen te bestellen. Je kunt ervoor kiezen om het toetsenbord volledig, barebone of barbone ISO te bestellen. Je kunt daarbij ook kiezen of je een variant met of zonder herprogrammeerbare control-toetsen wilt hebben. Het mechanische toetsenbord is verder te bestellen in de kleuren Carbon Black, Silver Grey en Navy Blue.

Volgens het bedrijf zelf heeft de Keychron Q5 verschillende voordelen. Het mechanische toetsenbord draagt een aluminium behuizing met zich mee. Deze heeft voor 96% dezelfde grootte als een regulier toetsenbord. Ondanks het feit dat hij 4% compacter is draagt dit toetsenbord wel alle functietoetsen met zich mee. Je hebt dus ook toegang tot een numpad. Verder is het model voorzien van RGB backlight en Gateron G Pro switches.

Het maakt overigens niet uit of je het toetsenbord voor je Mac of Windows gaat gebruiken. Mocht je binnenkort een overstap maken kun je heel makkelijk de meegeleverde toetsen monteren. Op deze website krijg je meer informatie over de verschillende samenstellingen en prijzen.

Mechanisch toetsenbord?

Hoe geweldig het Keychron Q5 toetsenbord er ook uitziet, het is wel goed om te weten dat dit een heel ander product is dan een regulier toetsenbord. Dat heeft te maken met het feit dat deze bestaan uit mechanische schakelaars. Er ligt geen rubberen dome onder de toetsen, waardoor iedere aanslag apart geregistreerd wordt. Niet alleen voordelig voor het comfort, maar ook zeker voor de levensduur van een dergelijk product.

Hou er overigens wel rekening mee dat een mechanisch toetsenbord veel meer geluid maakt. Denk er dus goed over na of je een dergelijk product, bijvoorbeeld, op kantoor wilt gebruiken. Sommige collega’s staan nog doodsangsten uit op het moment dat ik de redactie betreed…