Amerikaanse President Joe Biden trots op Apple-medewerkers Maryland

De winkelmedewerkers van de Apple Store in Maryland vormden onlangs een vakbond; daar reageert de Amerikaanse president Joe Biden nu op. Biden zegt ontzettend trots te zijn op de groep mensen. Ze maken namelijk een besluit dat hun werkomstandigheden kan beïnvloeden.

Wellicht heb je het al meegekregen. Maar afgelopen weekend ging de kogel door de kerk voor de winkelmedewerkers van de Apple Store in Maryland: de vakbond was een feit. Dit is de eerste winkel van de iPhone-maker die daar echt in slaagt, terwijl het bedrijf uit Cupertino actief de boel probeerde stil te leggen.

Joe Biden trots op Apple-werknemers

Vakbonden in de Verenigde Staten komen niet zo vaak voor als in Nederland. Wanneer er zich een vakbond vormt in de VS, dan weten bedrijven dat ze het vervolgens moeilijker gaan krijgen. Helemaal wanneer dit als een golf door zo’n bedrijf gaat en ze de bui zien hangen bij andere winkellocaties of werkplekken.

Het is daarom niet vreemd dat de president van de Verenigde Staten, Joe Biden, reageert op het feit dat die vakbond vormde. Biden feliciteert de werknemers. Via Reuters laat hij het volgende weten. “Ik ben trots op hen. Werknemers hebben het recht om te bepalen onder welke omstandigheden ze wel of niet willen werken”, aldus de president.

Iedereen wordt er beter van

“Iedereen wordt hier beter van”, zo gaat Biden verder. “Uiteindelijk is het product dat je levert ook beter, vanwege vakbonden.” Afgelopen zaterdag besloten 65 werknemers in de Apple-winkel in Maryland dus voor het vormen van een vakbond te stemmen. 33 werknemers stemden tegen; ook dat is hen goed recht, natuurlijk.

Andere winkels van Apple, in New York en Atlanta, probeerden eveneens vakbonden te vormen. Hoewel hun pogingen eerder begonnen, waren het de mensen in Maryland die er daadwerkelijk het eerste in slaagden. Apple is niet blij met deze ontwikkeling, maar moet hier nu logischerwijs wel mee dealen.

Reuters