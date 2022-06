Je gerepareerde iPhone 12 zal in een andere verpakking terugkomen

Apple is een groot bedrijf en dat betekent dat het bepaalde verantwoordelijkheden draagt. Die zien we terug bij de iPhone 12-verpakking. Wanneer je namelijk dat model opstuurt ter reparatie, dan komt de smartphone terug in een andere verpakking dan je gewend bent. Maar dat gebeurt in het belang van het milieu.

De nieuwe doos is voortaan bruin en niet meer wit. Daarnaast is het zo dat het doosje gemaakt is van milieuvriendelijk, ongebleekt papier, gecertificeerd door de Forest Stewardship Council. Dit is een non-profitorganisatie, die in 1993 in Toronto opgericht werd op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen.

iPhone 12 op de ecologische toer

Omdat Apple zo’n groot bedrijf is, is het belangrijk dat het bepaalde zaken serieus neemt. Als het bijvoorbeeld minder druk kan uitoefenen op het milieu, en er is ruimte voor verbetering, dan wil Apple daar naar kijken. De iPhone-maker heeft zichzelf ten doel gesteld geen plastic meer te gebruiken in verpakkingen in 2025.

De nieuwe, bruine iPhone 12-doos is dus onderdeel van die strategie. Apple gebruikt de doos wanneer een gerepareerd model uit het reparatiecentrum vertrekt en opgestuurd wordt naar een Apple-winkel en direct naar de klant. Het betreft nog wel een test; mocht dit experiment succesvol zijn, dan hanteert het bedrijf waarschijnlijk straks dezelfde strategie voor alle gerepareerde iPhone-modellen.

In de Verenigde Staten

Voor nu gebruikt Apple de bruine iPhone 12-doos alleen in de Verenigde Staten en een aantal andere landen. Het is niet bekend of de bruine doos ook naar Nederland komt, maar daar komen we gauw genoeg achter. Er zal ongetwijfeld iemand in Nederland zijn die binnenkort zijn of haar 12 naar Apple opstuurt ter reparatie.

Apple doet ondertussen nog veel meer om zijn impact op het milieu te verkleinen. Zo gebruikt de iPhone-maker gerecycled aluminium, goud, kobalt en meer zeldzame elementen. En met de introductie van de iPhone 13-lijn zei de fabrikant gedag tegen de plastic wikkel, wat al zeshonderd ton aan plastic afval scheelt.

Macrumors