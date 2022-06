iPhone op je MacBook: speciale houder kan 3D-geprint worden

Tijdens WWDC 2022 maakte Apple bekend dat consumenten hun iPhone als webcam voor de MacBook kunnen gebruiken. Naast software, maakt ook een speciale houder de functionaliteit mogelijk. Alleen is deze nog niet beschikbaar.

Ontwerper Jonathan Wright kon niet wachten en besloot zijn eigen houder te ontwerpen. Eentje die jij zelf, door middel van een 3D-printer, kunt produceren.

Jonathan Wright laat op Twitter zien (via iMore) hoe de speciale houder er precies uit komt te zien. Het oogt anders dan het model dat Apple heeft laten zien en lijkt te werken met MagSafe. Door middel van een ronde magnetische schrijf is de houder dus op de achterkant van je iPhone te plakken. Het heeft dus zeker iets weg van het model dat Belkin gaat produceren.

Dankzij het werk van Jonathan Wright kunnen consumenten, zelfs voor Continuity Camera überhaupt beschikbaar is, hun iPhone al op de MacBook of Mac bevestigen. Dat heeft te maken met het feit dat hij de benodigde bestanden met de wereld deelt. Je kunt deze dus openen om het product uiteindelijk 3D te printen.

Designed and printed a Continuity Camera mount for my iMac Pro.

Will modify it for a MacBookPro tomorrow

3D print files: https://t.co/WvvWfmvO3E

Github repo: https://t.co/ZckfVPO6pu

No need to wait for Belkin or whoever is making the actual 3rd party mount. pic.twitter.com/vuOoAZlSUc

— Jonathan Wight (@schwa) June 14, 2022