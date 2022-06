iPhone en iPad-gebruikers kunnen hun Android TV eindelijk besturen

Google geeft een belangrijke app, beschikbaar voor iPhone en iPad, een grote update. Daardoor zijn er nu veel meer dingen mogelijk. Het gaat om de app waarmee je films en series huurt via de zoekgigant. Met die applicatie is het voortaan mogelijk je Android TV te bedienen, ook wanneer je gebruikmaakt van iOS of iPadOS.

Wellicht ken je de app Play Films al of nog. Met die app huur je films en series via Google, die je vervolgens op allerlei plekken bekijkt waar je de app installeerde. Die app is nu flink uitgebreid en omgedoopt tot Google TV. Je vindt de nieuwste versie van de app nu in de App Store. Check dus of je de update al kunt binnenhalen.

Google TV op iPhone en iPad

De vernieuwde Google TV-app stelt je in staat een aantal dingen te doen. De app geeft bijvoorbeeld aanbevelingen, gebaseerd op je kijkgedrag. Ook kun je verschillende streamingdiensten toevoegen aan de app en de content vanuit één plek bekijken. Zo hoef je niet steeds handmatig over te schakelen.

Daarnaast zijn er nog een aantal dingen die je kunt doen. Zo bekijk je trailers van nieuwe film en selecteer je dus snel films en series uit je services. Verder krijg je toegang tot gekochte films en series in je bibliotheek en download je ze voor offline weergave. Dat zijn dus al handige functies waar menig gebruiker blij van wordt.

Maar er is meer

Maar dit zijn niet meteen de belangrijkste aspecten. Want met de nieuwe Google TV-app op je iPhone of iPad kun je tevens Google TV- of Android TV-apparaten bedienen. Zo voeg je interessante series en films aan je kijklijst toe om nieuwe ontdekkingen bij te houden en ga je later op het grote scherm meteen verder.

Ook fungeert de app als een virtuele afstandsbediening voor het apparaat waar Android TV of Google TV op geïnstalleerd staat. Google TV is overigens een soort softwareschil voor Android TV, dus je krijgt niet te maken met een geheel nieuw besturingssysteem. Die schil staat voor nu alleen op de nieuwe Chromecast.