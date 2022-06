Hoe Siri je iPhone in iOS 16 naar een hoger niveau gaat tillen

Wanneer iOS 16 later dit jaar beschikbaar is, krijg je als gebruiker toegang tot een verbeterde versie van Siri. Dat kondigt Apple aan tijdens de ontwikkelaarsconferentie, die nu aan de gang is in de Verenigde Staten. WWDC 2022 ging maandagavond van start en duurt nog tot en met 10 juni.

Tijdens het evenement krijgen systemen als iOS, macOS en iPadOS veel aandacht. Maar Apple reserveert ook tijd voor andere zaken, zoals de manier waarop Safari in het vervolg met wachtwoorden omgaat. Uiteraard komt de persoonlijke assistent van het bedrijf, die we kennen als Siri, ook even aan bod tijdens de presentatie.

Siri wordt net even wat handiger

Wanneer Apple iOS 16 vrijgeeft voor iedereen, krijgt Siri ook een broodnodige update. De stemassistent kan straks meer doen met je telefoongesprekken. Wanneer je hands-free belt, kun je aan haar vragen of ze voor je ophangt. In het Engels geef je dan het commando: “Hey Siri, hang up”.

In het Nederlands zeggen we waarschijnlijk straks iets in de richting van “ophangen” of “hang op”, maar daar komen we vanzelf achter wanneer de Nederlandse versie beschikbaar is. Onthoud overigens dat de persoon aan de andere kant van de lijn hoort wat je tegen haar zegt; dat kan misschien aanvankelijk een beetje vreemd zijn.

Werkt met twee apps

Vooralsnog lijkt deze gloednieuwe functionaliteit met slechts twee apps te werken: de standaard telefoonapp en FaceTime. je kunt dit dus niet aan Siri vragen wanneer je belt via WhatsApp of een andere communicatiedienst. Verder kan de assistent emoji toevoegen aan berichten en die berichten automatisch versturen; dat hoef je niet handmatig te bevestigen.

Ook kan de stemassistent straks meteen overweg met (nieuwe) Snelkoppelingen, vanaf het moment dat je een app gedownload hebt. Je hoeft hiervoor niets te in te stellen. Tot slot is het zo dat Siri meer voor je kan betekenen zonder internetverbinding. Denk dan aan HomeKit-bediening, bijvoorbeeld. Je verzoekt gaat dan niet eerst langs de servers van Apple.

Macrumors