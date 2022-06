iPhone-gebruikers kunnen binnenkort nog makkelijker foto’s bewerken

Met de iPhone is het mogelijk mooie foto’s te maken. Dat komt door de hardware, maar ook door enkele software-opties binnen de camera-app. De beelden worden, door middel van kunstmatige intelligentie, ter plekke opgepoetst. Als je foto’s dan achteraf wil bewerken, dan heb je een app van een derde partij nodig.

Maar wanneer je straks iOS 16 op je iPhone hebt staan, dan is dat wellicht helemaal niet meer nodig. Apple laat veel aandacht uitgaan naar nieuwe lockscreenopties en de vernieuwde Woning-app, maar iOS 16 heeft nog een verrassing in petto voor gebruikers. Je krijgt namelijk opties voor het bewerken van je foto’s.

iPhone-foto’s achteraf bewerken

Dat bewerken van gemaakte foto’s gaat via de Visual Look Up-functie van iOS 16. Met die optie krijg je toegang tot een soort geautomatiseerde Photoshop-functionaliteit, waarmee je een bepaald onderdeel uit een foto haalt. Vervolgens kun je dat onderdeel gebruiken in een andere app, zoals Berichten.

Denk dan bijvoorbeeld aan een hond. Je zet het dier op de foto en wil eigenlijk alleen het beestje als een soort sticker versturen. Met iOS 16 op je iPhone kan dat straks. De software knipt de omlijning van de hond netjes uit en stelt je in staat het vervolgens binnen andere apps op het platform te plakken en te versturen.

Gebaseerd op machine learning

Dergelijke technologie is gebaseerd op machine learning, zo legt Apple uit. Het systeem maakt gebruikt van een neural engine dat veertig miljard handelingen binnen milliseconden uitvoert. Je hebt hiervoor wel een moderne smartphone nodig: alles onder de iPhone XS kan hier helaas niet aan meedoen, aldus het bedrijf.

Wat betekent dit verder voor de toekomst? Het lijkt erop dat Apple meer Photoshop-achtige functies wil gaan aanbieden binnen iOS. De opties zijn dan direct beschikbaar binnen het besturingssysteem; je hoeft hiervoor geen extra app te downloaden. Het is nu wachten op andere opties die Apple gaat toevoegen.

Techradar