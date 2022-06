Selfiecamera iPhone 14 nu ook volgens Kuo een grote upgrade

Het Zuid-Koreaanse ET News onthulde onlangs nieuwe informatie over de iPhone 14. Vanwege de verbeterde kwaliteit zou Apple daar flink meer voor moeten lappen. Een verhaal dat nu op bijval kan rekenen.

Ondanks de aardige reputatie van ET News leek het hele verhaal nog vrij onzeker te zijn. Nu ook betrouwbare analist Ming-Chi Kuo zich erover uitlaat lijkt het verhaal iets meer houvast te krijgen.

Selfiecamera iPhone 14 krijgt grote upgrade

Als we Ming-Chi Kuo mogen geloven staat ons, op het gebied van de selfiecamera, een grote upgrade te wachten in september. Volgens de betrouwbare analist brengt de iPhone 14 op dat gebied de grootste verbetering in jaren. Naast de nieuwe Autofocus-functionaliteit biedt de smartphone ook een betere foto- en videokwaliteit.

De toevoeging van de focus-functionaliteit is er eentje die de kwaliteit aanzienlijk zal verbeteren. Waar de huidige modellen de focus constant houden, zal de iPhone 14 in staat zijn automatisch op bepaalde objecten te focussen. Net zoals dat op dit moment ook werkt bij de camera’s die je op de achterkant van de toestellen vindt.



Volgens Ming-Chi Kuo wordt deze upgrade bijgestaan door het gebruik van VCM en een 6P lens, waar de huidige modellen gebruikmaken van een 5P lens. Al met al een merkbaar verschil in beeldkwaliteit, zowel op het gebied van foto’s als video’s.

🥸 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Het werd eens tijd

Hoeveel enthousiasme er over een dergelijke upgrade is, gebiedt eerlijkheid mij wel te zeggen dat het weer eens tijd werd. De laatste keer dat de selfiecamera een grote verbetering kreeg was in 2019 toen Apple de iPhone 11-serie introduceerde. Tot dusver hebben alle modellen het met de 12-megapixel lens moeten doen. Aan de andere kant van de markt wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van modellen met een 40-megapixel lens. Ook al zeggen harde megapixels niet alles laat dit wel zien dat een dergelijke upgrade wel redelijk op zijn plaats is.

