Gurman: ‘iOS 16 optimaal benut dankzij Always-On op iPhone 14 Pro’

Het gerucht dat de iPhone 14 Pro een Always-On beeldscherm krijgt gaat al lang rond. Mark Gurman, technologiejournalist bij Bloomberg, weet het mede dankzij iOS 16 nu zo goed als zeker.

Een Always-On beeldscherm laat het vergrendelscherm, in een iets andere vorm, constant zien. Iets dat zich uitstekend leent voor het nieuwe vergrendelscherm met widgets van iOS 16.

Always-On voor iPhone 14 Pro en Pro Max

“Net als de Apple Watch zal de iPhone 14 Pro in de mogelijkheid zijn om widgets en gegevens te tonen terwijl het scherm, op een lage helderheid, aan blijft staan.” Dat bericht is te lezen in de meest recente editie van Power On, de nieuwsbrief van Mark Gurman. Lange tijd spreekt men al over een Always-On beeldscherm en iOS 16 heeft die geruchten alleen maar sterker gemaakt. Het nieuwe vergrendelscherm, met widgets en mogelijkheden voor aanpassingen, leent zich uitstekend voor de functionaliteit.

Een dergelijke opzet hebben we overigens eerder gezien. Zoals Gurman zegt zijn de meest recente Apple Watch-modellen, op de SE na, voorzien van de functionaliteit. Een prettige toevoeging die het scherm van de smartwatch wel echt naar een hoger niveau tilt. Aan de andere kant van de markt zijn er al talloze Android-smartphones die ook over een dergelijke functionaliteit beschikt. Ervaring heeft ons overigens wel geleerd dat Always-On op een smartphone van minder groot belang is dan bij een smartwatch.

Hoeveel impact Always-On zal hebben op de batterij van de iPhone 14 Pro en Pro Max is niet bekend. Wel weten we dat Apple ProMotion bij de nieuwe modellen ook aangepast zal worden. Waar de verversingssnelheid op dit moment tot 10Hz verlaagd kan worden, zal het met de nieuwe technologie tot 1Hz mogelijk zijn. Ideaal voor de functionaliteit waar Gurman het over heeft.

Niet alleen het beeldscherm

Aan de voorkant van de iPhone 14 Pro en Pro Max zal niet alleen het beeldscherm zelf worden aangepast. De nieuwe toestellen beschikken mogelijk over een nieuwe pilvormige notch én een verbeterde selfiecamera. Deze kost Apple flink meer om te produceren, maar zal de consument aardig wat voordelen opleveren.

Benieuwd betrouwbare analist Ming-Chi Kuo daar over te zeggen heeft? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.