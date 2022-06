Apple maakt deze week beslissing voor OLED-beeldschermen iPhone 14

Volgens Zuid-Koreaanse website The Elec evalueert Apple deze week de nieuwe OLED-beeldschermen van de iPhone 14. Het gaat dan om de modellen met een 6.1-inch beeldscherm.

Apple maakt deze beslissing zo vlak voor de start van de massaproductie. De start daarvan staat gepland tussen juli en augustus.

Apple maakt belangrijke beslissing iPhone 14

De OLED-panelen waar Apple deze week een beslissing over maakt zijn degene die afkomstig zijn van het Chinese BOE. De 6.1-inch schermen zijn bedoeld voor het instapmodel iPhone 14. Eerder kwam de leverancier in opspraak nadat het een onderdeel van de OLED-panelen, zonder het te vertellen, wijzigde. Executives van de leverancier hebben de situatie vervolgens uitgepraat met Apple en lijken er dus uitgekomen te zijn. Al is het al om druk uit te oefenen op andere leveranciers als LG en Samsung.

Het zou voor BOE goed uitkomen dat de beslissing deze week gemaakt wordt. Het Chinese bedrijf heeft, door verschillende lockdowns, te maken met vertragingen. Om die reden loopt het een aantal weken achter op concurrenten Samsung en LG. De iPhone 14-serie zelf lijkt gewoon rond normale tijd gelanceerd te kunnen worden.

Een paar veranderingen

Als we de geruchten van de laatste tijd mogen geloven zal de iPhone 14 beschikken over een paar veranderingen. Ten eerste zal de selfiecamera van de iPhone, die tevens in een ander jasje zit, veel meer kwaliteit kunnen bieden. Daarbij zal het mini-model niet meer beschikbaar zijn en kunnen consumenten volop genieten van een Max-variant. Deze is, net als de Pro Max, voorzien van een 6.7-inch beeldscherm.

