iPhone ligt 10 maanden lang op de bodem van de rivier en werkt nog steeds

Dat de iPhone goed bestendig is tegen water weten we. Een kleine plons in het zwembad zal niet het einde betekenen van de smartphone van Apple. Tien maanden onder water daarentegen…

Je zou verwachten dat een dusdanig lange periode de iPhone zou nekken, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Owain Davies, een man uit het Verenigd Koninkrijk, maakte het mee en doet zijn verhaal.

iPhone na 10 maanden onderwater operationeel

Tijdens zijn vrijgezellenfeest stapte Owain Davies in een kano en besloot hij samen met zijn vrienden een leuke tocht te maken. Een tocht die uiteindelijk de reden was dat hij zijn iPhone verloor. De smartphone viel uit zijn kontzak toen hij, samen met een vriend, in het water belandde na een domme actie. Na een zoektocht kon hij de iPhone niet meer vinden en besloot hij het als een verloren zaak te beschouwen.

Tien maanden later stapt Miquel Pacheco uit Drybook (Gloucestershire) in hetzelfde gebied in een kano. Tijdens zijn tocht zag hij iets in het water liggen, besloot hij het op te vissen en was hij een iPhone rijker. Hij nam het apparaat mee naar huis, droogde het en plaatste een foto op Facebook. “Als ik mijn telefoon, met heel veel foto’s van mijn kinderen, kwijt zou raken wil ik hem ook graag terughebben”, zo liet hij weten tegenover de BBC.

Uiteindelijk droogde de iPhone, die eerst vol met water zat, met behulp van een luchtcompressor helemaal op. Wonder boven wonder ging hij aan en zag Pacheco op de achtergrond een foto van een man en vrouw. Hij deelde de foto op Facebook en zo kwam de telefoon weer bij Owain Davies terecht.

Een bijzondere prestatie

Het is een mooi verhaal van hoe een man de moeite doet om iemand die hij niet kent blij te maken. Maar het is ook vooral een verhaal dat de imposante prestatie van deze iPhone laat zien. Nieuwe modellen zijn voorzien van een IP-68 rating en kunnen tot 30 minuten in zoet water blijven liggen.

Dat dit toestel het na 10 maanden nog deed is dus echt een wonder te noemen.