‘iPad Pro en Apple TV HD verschijnen binnenkort op Vintage-lijst Apple’

De eerste generatie iPad Pro verschijnt later deze maand op de Vintage-lijst van Apple. Al is dat waarschijnlijk niet het enige product dat op deze lijst gaat verschijnen.

Producten worden vintage op het moment dat Apple minimaal vijf jaar en niet meer dan zeven jaar geleden stopte met de distributie. Het Amerikaanse bedrijf levert tot zeven jaar na lancering nog onderdelen en diensten, maar kan reparatie niet altijd garanderen. Dit is afhankelijk van de beschikbare onderdelen die er op dat moment nog zijn.

iPad Pro en Apple TV op vintage-lijst

Het feit dat de eerste-generatie iPad Pro op de lijst verschijnt is niet zo gek. Apple lanceerde de tablet op 11 november 2015. Dat geldt overigens niet voor de Apple TV HD. Het apparaat verscheen in 2015 op de markt en kreeg in 2017 nog een upgrade. Naast de verbeterde specificaties kreeg het product ook een vernieuwde Siri Remote.

In oktober dit jaar is het pas vijf jaar geleden dat deze vernieuwde Apple TV HD op de markt verscheen. Apple is eind volgende maand dus bij lange na nog niet minimaal vijf jaar lang gestopt met de distributie. Het is dus vreemd dat de betrouwbare bronnen van MacRumors, die het doorgaans bij het rechte eind hebben, de zet van Apple verwachten.

De informatie is afkomstig van bronnen die bekend zijn met de zaak en komt rechtstreeks bij Apple vandaan. De redactie van MacRumors houdt rekening met een typefoutje van de kant van het bedrijf. De verwachting is dat de Rev A-editie van de derde-generatie Apple TV bedoeld wordt. Apple stopte in oktober 2016 met de distributie van deze versie.

Een nieuw model in 2022

De verwachting is dat zowel de iPad Pro als de Apple TV in 2022 een nieuw model krijgen. Wat die laatste betreft kunnen we in de tweede helft van het jaar iets verwachten. In hoeverre dat interessant is voor de huidige markt valt overigens nog te bezien.

Datzelfde geldt overigens ook voor de nieuwe Chromecast met Google TV. Lees via de bovenstaande link alles over het nieuwe product.