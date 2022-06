De functionaliteit die je bij de volgende iPad mini niet hoeft te verwachten

Opvallend genoeg ging een zeer twijfelachtig gerucht rond rondom de iPad mini 7 het internet over. Volgens bepaalde bronnen zou het volgende model van de kleine tablet voorzien worden van ProMotion. Maar dat zou totaal niet logisch zijn, toch?

Nee, dat zou inderdaad niet logisch zijn en gelukkig ben ik niet de enige met die gedachte. Naast Aziatische media lijkt nu ook een uiterst betrouwbare bron op dit gebied het verhaal te ontkrachten.

Volgende iPad mini zonder ProMotion

Als je het hebt over beeldschermen van de producten van Apple, dan heb je het over Ross Young. De Display Supply Chain Consultants CEO is als geen ander op de hoogte van wat Apple wel en niet doet op dit gebied. Het is niet heel verrassend dat dit de man is naar wie gekeken wordt bij dergelijke geruchten van onbetrouwbare bronnen. Twitter-gebruiker Jeff Butts stelde Young direct de vraag.

🥸 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Waar een iPad mini met ProMotion zonder twijfel een fijne gebruikservaring oplevert, hoeven consumenten er voorlopig niet teveel van te verwachten. “Ik zou erg verrast zijn”, laat Ross Young op Twitter weten. Volgens de CEO van de DSCC is het huidige scherm van de iPad mini helemaal niet in staat om de technologie te ondersteunen. De verwachting dat Apple het beeldscherm van de Pro-modellen evenaart is daarnaast ook laag.



@DSCCRoss Have you heard anything about an iPad mini 7 with 120Hz ProMotion?https://t.co/7Jd5cO1wls — Jeff Butts (@clefmeister) June 28, 2022

Totaal onlogisch

Een iPad mini met een ProMotion-scherm: dat zie ik echt wel zitten. Zoals vaker aangegeven is de kleine tablet van Apple zonder twijfel mijn favoriet. Het is te hopen dat het op een dag gebeurt, maar die kans acht ik heel klein. Door de introductie van de M1-chip voor de iPad Air is het gat tussen verschillende modellen al steeds kleiner aan het worden. Naar mijn mening ook precies de reden dat Apple dat model dit jaar niet voorzien heeft van ProMotion.

Mocht Apple daadwerkelijk stappen maken met de iPad Pro, dan verwacht ik dat de Air misschien kans maakt. Of de kleine iPad mini vervolgens ook de ondersteuning krijgt? Gezien de positionering van de verschillende tablets lijkt me dat, helaas, geen mogelijkheid. Maar goed, dat ben ik. Wat denken jullie?