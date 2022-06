Creatief met je iPad: zo maak je een prachtig mantra op je tablet

Heb je altijd al je eigen mantra-collage willen maken, maar weet je niet waar je moet beginnen? Met een iPad in huis kun je een start maken. Apple publiceert namelijk een nieuwe Today at Apple-video, waarin kunstenaar Quentin Jones uitlegt hoe je te werk gaat. Pak je tablet er dus bij en kijk lekker mee.

Jones host voor Apple een video met de niet zo fantasierijke titel How to Craft Your Mantra Collage on iPad with Quentin Jones. Als potentiële kijker weet je wel meteen waar je aan toe bent, dus dat is dan weer een voordeel. In de video legt Jones dus uit hoe je je eigen mantra-collage maakt op de iPad van Apple.

Mantra-collage maken op iPad

Quentin Jones legt in de korte video van ongeveer zes minuten uit hoe je de app Keynote gebruikt voor je creatieve uitingen. Zo kun je dus onder meer geanimeerde mantra-collages maken, wanneer je tevens in het bezit bent van een Apple Pencil. Wil je gewoon meteen beginnen met kijken? Check dan de video hieronder.

De Apple Pencil is overigens een optioneel onderdeel voor wanneer je begint aan dit creatieve proces op de iPad. Je hebt hem dus niet per se nodig, maar je werkt er misschien wel iets beter mee. Je hebt dus eigenlijk alleen nog de Keynote-app nodig; dat is de PowerPoint-achtige applicatie die Apple gratis aanbiedt in de App Store.

Stap voor stap het proces doorlopen

In de video nemen de kunstenaar en Creative Pro Anthony je stap voor stap mee langs het proces dat je doorloopt. Heb je nog even geen inspiratie? Geen probleem, aangezien de video ook daar aandacht aan besteedt. Na het verzamelen van je inspiratie is het tijd om foto’s uit te kiezen, waardoor je collage al vorm krijgt.

In de video komen natuurlijk allerlei onderdelen van de iPad en het iPadOS aan bod, zoals bijvoorbeeld Split View. Daarmee plaats je moeiteloos twee apps naast elkaar, die je prima naast elkaar kunt gebruiken. Daardoor heeft dit veel weg van een uitgebreide reclame, maar het is wel goedbedoelde reclame met handige tips.

YouTube