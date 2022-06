Je iPad is dankzij iPadOS 16 niet meer als HomeKit hub te gebruiken

Zodra iPadOS 16 dit najaar het daglicht ziet, zal de iPad een populaire functionaliteit verliezen. Slecht nieuws voor mensen die de tablet gebruiken als hub voor hun Smart Home.

Waar je tot op heden je iPad kunt gebruiken als Homekit hub, zal dit vanaf iPadOS 16 dus niet meer mogelijk zijn. Dat meldt MacRumors-gebruiker Steve Moser na het vinden van de wijziging in code van iOS 16.

iPadOS 16 = einde iPad HomeKit hub

Gebruik jij op dit moment je iPad als hub voor je Smart Home? Dan is het handig om plannen te maken voor wijzigingen. Zodra iPadOS 16 op je tablet draait zal de Woning-app je laten weten dat het apparaat niet meer als home hub te gebruiken is.

Vanaf de nieuwe besturingssystemen zal deze taak op de schouders van de Apple TV, HomePod en HomePod mini komen te liggen. Deze apparaten zijn nodig om de volledige potentie van locatie-gerichte (automatische) functionaliteiten te gebruiken. Accessoires zouden hierdoor overigens ook beter te bereiken zijn met Siri.

Geen verwarring meer

Het is dus duidelijk: je iPad is vanaf iPadOS 16 niet meer te gebruiken als Home hub. Op de website van Apple werd, vrij onduidelijk, al iets in die richting aangegeven. De functie dook echter in de eerste betaversie van het nieuwe besturingssysteem wel weer op. Hierdoor ontstond verwarring.

In de code van de tweede betaversie van iOS 16 is nu alleen wel echt duidelijk te vinden dat de functionaliteit niet ondersteund wordt.

Tweede betaversie iPadOS 16 en meer

Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met de tweede betaversie van de nieuwe besturingssystemen. We hebben het dan natuurlijk over iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, tvOS 16 en watchOS 9. Zodra het juiste profiel op de apparaten geïnstalleerd staan zijn deze binnen te halen via Instellingen -> Software-update.

Mocht je als ontwikkelaar nog niet beschikken over het juiste profiel? Via deze link ga je naar de speciale ontwikkelaars website van Apple, waar perfect te zien is hoe je de systemen installeert.