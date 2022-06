iPad met scherm van 14-inch lijkt ideale functionaliteit mis te lopen

De 14-inch iPad Pro, waar analist Ross Young vorige week over sprak, lijkt helemaal geen Pro-model te worden. Dat is af te leiden van het feit dat een ideale functionaliteit lijkt te ontbreken.

Na verschillende gesprekken met bronnen binnen Apple’s leveranciers komt Ross Young nu deels terug op zijn uitspraak.

14-inch iPad mist ideale functionaliteit

Een iPad met een scherm van 14-inch leent zich uitstekend voor een functionaliteit als ProMotion. Apple maakt in de Pro-modellen van zijn tabletaanbod al sinds 2017 gebruik van de technologie. Via deze weg is het mogelijk om de verversingssnelheid van het beeldscherm aan te passen op het type content waar het voor gebruikt wordt. Een functionaliteit die ontbreekt bij de nieuwe 14-inch iPad.

Dat is dan ook de reden dat Ross Young begint te twijfelen aan zijn eerdere informatie. Gezien de iPad Pro al sinds 2017 voorzien is van de functionaliteit, lijkt het onwaarschijnlijk dat het 14-inch model binnen deze serie valt. De CEO van de Display Supply Chain Consultants verwacht nu dat Apple een reguliere iPad met een dergelijk scherm op de markt gaat brengen. Zo laat hij via een tweet weten aan zijn Supervolgers.

Naast het ontbreken van ProMotion verwacht Young overigens ook geen mini-LED beeldscherm.

💡 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Een opvallende keuze van Apple

Het zal een opvallende keuze zijn van Apple om zijn grootste beeldscherm niet toe te passen aan de iPad Pro. Hierdoor zou de tablet een uitstekend alternatief voor de MacBook kunnen zijn. Toch is de betrouwbaarheid van Ross Young groot en kunnen we de informatie wel redelijk serieus nemen. Al is het in dit stadium uiteraard slim om het met een korreltje zout te nemen.

