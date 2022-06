Gluren bij de buren: iOS 16-features die overgenomen zijn van Android

We prijzen Apple regelmatig om de nieuwe functionaliteiten en producten die het op de markt brengt. Zo ook met betrekking tot iOS 16: een heerlijke update die komende herfst naar je iPhone komt.

Er zijn een hoop functionaliteiten waar we enthousiast over kunnen zijn, maar niet alles is even origineel. Er zijn bepaalde toevoegingen die mensen met een Android-smartphone al even kunnen gebruiken.

iOS 16: deze features zijn overgenomen van Android

De volgende iOS 16-functionaliteiten werken op dit moment al op Android. Dit artikel is niet bedoeld als commentaar, maar het is altijd leuk (en goed) om de andere kant van de markt in de gaten te houden.

#1 Slimmer dicteren

Met de introductie van iOS 16 kunnen iPhone-gebruikers makkelijker dicteren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Emoji te beschrijven en herkent het systeem ook interpunctie. Die eerste is iets wat Android-gebruikers niet kunnen, maar dat tweede is al even mogelijk. Niet alle gebruikers overigens. Het is op dit moment alleen voor mensen met een Google Pixel 6 en 6 Pro mogelijk om Google Assistant Voice Typing te gebruiken.

#2 iOS 16: Widgets op het vergrendelscherm

Eén van de grootste toevoegingen van iOS 16 is natuurlijk het vernieuwde vergrendelscherm. Naast het feit dat je deze helemaal naar eigen smaak in kunt delen is het ook mogelijk om widgets toe te voegen. Iets dat in 2012 al door Android 4.2 werd geïntroduceerd. Van een klok tot een agenda: ze waren allemaal op het scherm te zetten.

Helaas voor Android-gebruikers verwijderde Google de functionaliteit weer met de 5.0-update. Anno 2022 is het nog steeds mogelijk om, bijvoorbeeld, met dank aan Samsung One UI een dergelijke widget toe te voegen.

#3 iOS 16: Live Captions

Dankzij iOS 16 beschikt je iPhone binnenkort over Live Captions. Deze functionaliteit zet iedere vorm van audiocontent om tot platte tekst. Niet alleen handige tijdens het beluisteren van content, maar ook tijdens een gesprek in FaceTime, bijvoorbeeld. Live Captions zijn niet nieuw, maar wel ontzettend handig. Dat hebben we wel kunnen zien bij Google’s variant die ook telefoongesprekken, videogesprekken en audioberichten ondersteund.

#4 Een gedeelde fotobibliotheek

De fotobibliotheek van je iPhone krijgt een prettige facelift. iOS 16 maakt het mogelijk om een gedeelde bibliotheek te maken met geliefden, zodat je allemaal toegang krijgt tot bepaalde foto’s. Het is zelfs mogelijk om de personen uit het gedeelde album te herkennen, zodat de foto’s automatisch toegevoegd worden.

In de afgelopen paar jaar is wel gebleken dat dit ontzettend goed werkt. Google heeft met zijn Foto-app al enige tijd de mogelijkheid om hetzelfde te doen. Nu begrijp ik het als je denkt: “dat is een Google Foto-feature, dat konden iPhone-gebruikers ook al”. Zeker waar, maar het is bij sommige modellen zo dat Google Foto’s dé fotobibliotheek van het toestel is. En het is natuurlijk ideaal dat je gewoon de app van Apple kunt gebruiken.

#5 Tussenstops in Apple Maps

Apple Maps maakt het met iOS 16 eindelijk mogelijk om meerdere tussenstops toe te voegen voor je reis. Handig als je bijvoorbeeld onderweg even moet tanken, of snel iets bij een kennis af moet gooien. Wat dat betreft is het fijn dat Apple ook naar Google kijkt dat in Maps de afgelopen paar jaar een dergelijke functionaliteit al aanbood.