iOS 16 maakt het overzetten van een eSIM nog makkelijker

Het overzetten van een eSIM van de ene iPhone naar de andere wordt, met dank aan iOS 16, een stukje makkelijker. Zo merkt oplettende gebruiker Carson Waldrop op. Hij deelt zijn bevindingen op Twitter (via MacRumors).

Waldrop ontdekt dat iOS 16 het mogelijk maakt om de eSIM van je iPhone over te zetten via Bluetooth. Iets dat het instellen en activeren van je nieuwe smartphone aanzienlijk makkelijker maakt.

eSIM overzetten makkelijker dankzij iOS 16

Het overzetten van een eSIM is met iOS 15 ook al mogelijk, al is het proces erachter wel wat omslachtig. Zo moet je bijvoorbeeld contact opnemen met je provider om de virtuele simkaart over te zetten naar je nieuwe iPhone. Dankzij iOS 16 heb je zelf dus de touwtjes in handen. Mits je provider deze functionaliteit ondersteund, natuurlijk.

Het lijkt er in ieder geval op dat je in iOS 16, tijdens het instellen van je nieuwe iPhone, de mogelijkheid hebt om je eSIM mee te nemen. Hiervoor maakt je smartphone gebruik van Bluetooth.



Hou er overigens wel rekening mee dat het besturingssysteem op dit moment nog in betaversie is. De functionaliteit kan nog veranderen of verdwijnen en werkt op dit moment nog niet helemaal naar behoren.

Meer functionaliteiten naar je iPhone

Het overzetten van de eSIM is één van de vele toevoegingen die iOS 16 dit najaar naar je iPhone brengt. De nieuwe software zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat Face ID, de manier waarop jij je smartphone ontgrendeld, ook in landschap-modus werkt. Verder werkt Apple onder andere aan een nieuw vergrendelscherm voor je iPhone, steekt het CarPlay in een nieuw jasje en tilt het Siri naar een hoger niveau. In het onderstaande artikel zetten we al deze handige functionaliteiten voor je op een rij!

