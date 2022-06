iOS 16 geeft de bekende Memoji meer uitdrukkingen en opties

Wanneer Apple een nieuwe versie van iOS uitbrengt, dan kun je de klok erop gelijkzetten: er komen meer uitdrukkingen voor Memoji aan. Het bedrijf kan ons afleiden met allerlei toffe functies die ook echt handig zijn, maar we houden oog op de bal. Welke opties kun je later dit jaar verwachten voor de Memoji?

Sinds de introductie van de Memoji is het zo dat Apple elk jaar nieuwe aanpassingsmogelijkheden toevoegt aan de grappige personages. Een Memoji is in feite een Animoji die een gebruiker helemaal zelf kan vormgeven. Je geeft het personages een haarstijl- en kleur mee en kan hem of haar voorzien van enkele accessoires.

iOS 16 geeft extra Memoji-opties

Wanneer iOS 16 straks beschikbaar is, dan neemt Apple geen pauze als het gaat om het aanbieden van extra Memoji-opties. Wanneer de software-upgrade beschikbaar is, dan krijg je wederom toegang tot enkele mogelijkheden. Zo komen er onder meer zes nieuwe stickerposes aan, waaronder chef’s kiss en gapen.

Daarnaast krijg je als gebruiker van iOS 16 toegang tot zeventien nieuwe haarstijlen. In veel gevallen gaat het om een iteratie van een bepaald kapsel, maar sommige onderdelen zijn volledig nieuw. Je krijgt straks toegang tot stijlen waarin krullen en vlechten centraal staan, evenals opties die daar dus iets mee te maken hebben.

Neus en lippen worden niet vergeten

Verder komen er wat extra opties aan voor je neus en je lippen. Je neus kan wat breder ingesteld worden dan voorheen en kan ook een soort wipneusje vormen. Tot slot zijn er extra opties voor de lippen van de gebruiker. Zo kun je een neutrale kleur uitkiezen en de vorm van je lippen aanpassen, precies zoals je wil of bent.

En dan komt misschien het mooiste nieuws nog: Apple maakt het mogelijk dat je alle Memoji-stickers kunt instellen als contactfoto. Daardoor kun je met veel meer opties werken dan voorheen het geval was. Met iOS 15 was het mogelijk slechts een bepaald aantal stickers te gebruiken, dus dit is een welkome verandering.

Macrumors