iOS 16 en macOS Ventura hebben goed nieuws voor gameliefhebbers

Wanneer je straks iOS 16 en macOS Ventura gebruikt, dan moet het voor jou en je vrienden gemakkelijker worden om samen te gamen. De Game Center op beide systemen krijgt namelijk een handige SharePlay-integratie van Apple. De optie komt echter niet meteen naar je iPhone, iPad en Mac-computer toe, helaas.

Met de introductie van iOS 15 en macOS Monterey bracht Apple SharePlay naar zijn gebruikers toe. Daarmee kunnen gebruikers een FaceTime-gesprek starten en beheren, terwijl ze ondertussen wat anders doen. Zo kunnen vrienden en gezinsleden samen, op hetzelfde moment, naar dezelfde content kijken, bijvoorbeeld.

iOS 16 en Ventura updaten SharePlay

En met iOS 16 en macOS Ventura krijgt SharePlay een update. Je kunt dan namelijk ook samen multiplayergames spelen met je vrienden en familie. Dit geldt niet voor elk spel. Want je kunt alleen de games spelen die ondersteuning aanbieden voor Game Center. Maar dat zijn er gelukkig heel wat, inmiddels.

Helaas is het zo dat het Game Center-onderdeel voor SharePlay niet meteen beschikbaar is wanneer Apple iOS 16 en macOS Ventura vrijgeeft. De update voor Game Center verschijnt wel later in het jaar. Uiteraard slaat Apple iPadOS 16 niet over. Laten we hopen dat dit geen herhaling van zetten wordt, aangaande SharePlay.

Meer opties voor Game Center

Daarnaast krijgt Game Center nog wat aandacht van Apple. Zo krijgt het centrum de beschikking over je contactpersonen. Zo kun je precies zien wie wat op welk moment aan het spelen is. Je kunt dan meteen vragen of je mee mag doen met een potje. Maar ook deze optie verschijnt pas op een later moment, laat Apple weten.

Tot slot gaat het dashboard van Game Center op de schop. De interface is wat simpeler gemaakt en legt nu meer nadruk op activiteiten en achievements. Deze update is reeds te downloaden vanuit de App Store. Op de overige functionaliteiten moeten we dus nog even wachten; laten we hopen dat het niet te lang duurt.

Macrumors