iOS 16 maakt niet alleen een einde aan wachtwoorden, maar ook CAPTCHA’s

Apple maakt met iOS 16 niet alleen een einde aan wachtwoorden. Naast de introductie van Passkeys lijkt het bedrijf ook een einde te maken aan CAPTCHA’s.

Dat is ontdekt door de redactie van MacRumors. In de betaversie van iOS 16 is een technologie genaamd Private Access Tokens te vinden.

Er zijn veel websites die, naast een wachtwoord, ook een CAPTCHA vereisen bij de inlogprocedure. Je kent ze wel: die kleine opdrachten waarin je vier fietsers, drie bruggen of vijf bergen aan moet klikken. Simpelweg een manier voor het systeem om te controleren of jij in het diepste geheim geen robot bent. Goed voor de beveiliging, maar helaas wel irritant.

Apple lijkt de ergernis van de consument te erkennen en komt met een oplossing. Het Amerikaanse bedrijf gebruikt met iOS 16 een technologie genaamd Private Access Tokens. Via deze weg controleert iCloud of jij een mens bent of niet, waardoor je de kleine opdrachtjes niet meer hoeft uit te voeren. In een video, die tijdens WWDC 2022 te zien was, legde Apple de functie als volgt uit:

“Private Access Tokens zijn een krachtig alternatief die HTTP-verzoeken van legitieme apparaten en mensen identificeren, zonder dat de veiligheid van persoonlijke informatie in het geding komt.”

Passkeys maakt einde aan het wachtwoord

Zoals gezegd zijn de Private Access Tokens de tweede functionaliteit die het inloggen op websites makkelijker maakt. Apple introduceert onder andere met iOS 16 ook de functionaliteit Passkeys. Door simpelweg één keer in te loggen worden al je wachtwoorden opgeslagen en kunnen deze automatisch worden ingevuld. Je hoeft je dus niet druk te maken om wachtwoordmanagers en kunt gewoon overal direct in.

Passkeys en Private Access Tokens zijn twee van de vele functionaliteiten die iOS 16 later dit jaar naar je iPhone brengt. Benieuwd wat de software je nog meer te bieden heeft? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel of bekijk deze pagina op onze website.