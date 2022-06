Wifi-wachtwoorden eindelijk te achterhalen dankzij iOS 16

Apple voorziet de Instellingen van een belangrijke update in iOS 16. Deze pakt problemen met de wifi-verbinding aan voor gebruikers. Niet alleen kun je straks het wachtwoord van je wifi-netwerk opzoeken, maar je kunt ook oude netwerken uit de lijst verwijderen. Bovendien kun je het wachtwoord van een netwerk kopiëren.

Tijdens de presentatie over iOS 16 tijdens de jaarlijkse WWDC-conferentie was er niet genoeg tijd om letterlijk alles over de upgrade te vertellen. Daarom zien we dat na die presentatie er nog allerlei klein nieuws aan bod komt over het besturingssysteem. En dat terwijl dergelijke functies ook gewoon de spotlight verdienen.

Wifi-netwerkbeheer gaat er in iOS 16 op vooruit

Het gaat dan om functies die het leven gemakkelijker maken, hoe klein ze ook mogen zijn. Dat is nu ook het geval in het kader van wifi-beheer. Apple maakt het met iOS 16 mogelijk dat je heel snel het wachtwoord achterhaalt van je huidige netwerk. Ook kun je dat wachtwoord kopiëren en delen met je vrienden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

You can view WiFi networks and passwords in iOS 16! pic.twitter.com/eJodnVWt7f — Noah Evans 🏳️‍🌈 (@ThisIsNoahEvans) June 6, 2022

Dat blijkt onder meer uit een aantal tweets. Dit soort veranderingen zijn meer dan welkom. Als het goed is heb je een tamelijk ingewikkeld wachtwoord ingesteld voor je wifi-netwerk, zodat indringers op afstand blijven. Het nadeel van zo’n wachtwoord is dat je dat dan moet onthouden, en dat is dan toch wat moeilijker.

Netwerken verwijderen uit de lijst

Natuurlijk kun je daar ook een wachtwoordmanager voor gebruiken, maar ingebouwde opties genieten de voorkeur. Verder is het zo dat Apple gebruikers van iOS 16 in staat stelt oude(re) of ongebruikte wifi-netwerken te verwijderen uit de lijst binnen Instellingen. Fijn voor een ieder die zijn iPhone graag overzichtelijk en opgeruimd houdt.

Zo kun je eindelijk afscheid nemen van alle netwerken uit hotels en coffeeshops, waar je voorlopig niet van plan bent om terug te komen. Overzicht is belangrijk, helemaal in digitale omgevingen. Het is dan ook heel fijn om te zien dat Apple dit soort kleine opties aanbiedt, ook al worden ze niet op het podium genoemd.

Twitter