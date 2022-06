Hoe Spatial Audio in iOS 16 volledig op de gebruiker wordt afgesteld

Met de introductie van iOS 16 verschijnt er ook direct een nieuwe mogelijkheid met betrekking tot Spatial Audio. Een nieuwe toevoeging zorgt ervoor dat de functionaliteit meer op de gebruiker wordt afgesteld.

Het gaat om Personalized Spatial Audio. Hoe werkt deze nieuwe functionaliteit en wat heb je er precies aan? We leggen het je uit!

Spatial Audio volledig gepersonaliseerd

Het is iets dat Sony al jaren doet en gelukkig komt het nu ook naar je iPhone. Met iOS 16 is het mogelijk om je AirPods volledig te personaliseren zodat jij de beste audiobeleving krijgt. Dat doet Apple dus met de nieuwe functionaliteit Personalized Spatial Audio.

iOS 16 schakelt de TrueDepth-camera van je iPhone in om je oren goed in kaart te brengen. Apple leert als het ware dus hoe je oren er precies uitzien. Waarom? Simpelweg om de consument gerichter een goede audio-ervaring te bieden. Zo wordt Spatial Audio volledig op je eigen situatie afgesteld, zodat je er optimaal van kunt genieten.

Het is een vrij nieuwe manier om ervoor te zorgen dat je altijd en overal van optimale geluidskwaliteit kunt genieten. Spatial Audio weet je muziek al naar een hoger niveau te tillen, maar zal via deze weg hopelijk nog meer indruk kunnen maken. Of dit ook echt het geval is zullen we pas weten als iOS 16 volledig is uitgerold.

Meer over iOS 16

Tijdens WWDC 2022 maakten we voor het eerst kennis met iOS 16: het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone. Hoewel de presentatie van vorige week maandag vol zat met nieuwe functionaliteiten, was er geen tijd om alle wijzigingen te bespreken. Naast Personalized Spatial Audio maakt de update het bijvoorbeeld ook makkelijker om je smartphone te ontgrendelen met Face ID.

Benieuwd naar alle ontwikkelingen van WWDC 2022 en alles wat daarbij hoort? Dan is deze pagina op onze website zonder enige twijfel een dikke aanrader.