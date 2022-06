Eindelijk: iOS 16 ondersteunt Face ID in landscape-modus

Tijdens de WWDC 2022 keynote heeft Apple veel nieuwe iOS 16-functionaliteiten laten zien. Al kwamen niet alle verbeteringen voor de iPhone aan bod.

Het wordt dankzij het nieuwe besturingssysteem namelijk mogelijk om Face ID ook in landscape-modus te gebruiken.

iPhone ondersteunt landscape Face ID

Apple zei er tijdens de keynote van vandaag niets over, maar de mensen van MacRumors zijn achter de functionaliteit gekomen. Via de eerste ontwikkelaarsbeta van iOS 16 was het mogelijk om Face ID niet alleen verticaal, maar ook horizontaal te gebruiken. Een kleine verbetering die voor veel mensen voordeel op gaat leveren.

Voor welke iPhone-modellen de functionaliteit precies beschikbaar is weten we niet. Op de website van Apple wordt alleen gesproken over ondersteunde modellen. Welke dat zijn is dus onbekend. De redactie van MacRumors heeft het voor elkaar gekregen om de functionaliteit te laten werken op een iPhone 13, maar bij de iPhone 12 wilde het niet lukken. Binnenkort zal er meer duidelijk worden.

iOS 16

Gelukkig is er al wel heel veel duidelijk over de andere functionaliteiten en verbeteringen die iOS 16 naar je iPhone brengt. Het nieuwe besturingssysteem werd tijdens de WWDC 2022 keynote uit de doeken gedaan. Zo is er onder andere gesproken over een compleet vernieuwd vergrendelscherm dat helemaal naar eigen wens in te stellen is. Net als bij de Apple Watch is het zelfs mogelijk om snel, vanaf het scherm, te wisselen tussen verschillende ontwerpen.

Daarbij zijn er ook een hoop andere functionaliteiten aangekondigd. Alles weten over het nieuwe besturingssysteem? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!

WWDC 2022: iOS 16, MacBook Air en meer

Het is de week van WWDC 2022: het WorldWide Developers Conference. Tijdens deze week worden voornamelijk ontwikkelaars in het zonnetje gezet en maken ze kennis met de nieuwe software die op Apple-apparaten gaan draaien.

