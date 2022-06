Vijf heerlijke iOS 16-functionaliteiten die je iPhone nog beter maken

Vorige week werd iOS 16 uit de doeken gedaan. Tijdens WWDC 2022 maakten we voor het eerst kennis met het besturingssysteem dat vanaf deze herfst op onze iPhones te vinden is.

Benieuwd welke fijne functionaliteiten gepaard gaan met iOS 16? We zetten vijf van onze favoriete toevoegingen voor je op een rijtje!

iOS 16: vijf handige functionaliteiten voor je iPhone

De volgende vijf iOS 16-functionaliteiten zijn wat mij betreft echt een keiharde aanwinst voor je iPhone.

#1 Volledige controle over het vergrendelscherm

We kunnen het niet over iOS 16 hebben zonder het nieuwe vergrendelscherm te bespreken. Waar je sinds jaar en dag vastzit aan datgeen wat Apple je geeft, is het nu mogelijk om dit scherm zelf helemaal in te stellen. Naast de vele opties voor de tijdsweergave en achtergronden, kun je nu ook eindelijk gebruikmaken van widgets. Meldingen verkassen echter ook en zijn vanaf de update onderaan het scherm te vinden.

#2 iOS 16: Live Activiteiten

Naast de meldingen die geclusterd onderaan het scherm te vinden zijn, brengt iOS 16 ook Live Activiteiten. Via deze weg is het mogelijk om bepaalde zaken, zoals de duur van je bestelling of aankomst van je Uber, in een handig overzicht te bekijken. Deze is onderaan het scherm te vinden en volledig naar eigen wens in te stellen. Mits je favoriete app de functionaliteit ondersteund, natuurlijk.

#3 De gedeelde Fotobibliotheek

Wie vaak bezig is met het delen van foto’s met familieleden, die kan gebruikmaken van een gedeelde Fotobibliotheek. Net als bij Google Foto’s is het dankzij iOS 16 mogelijk om meerdere mensen de controle te geven over de verzameling aan foto’s. Al doet Apple wel meer dan dat. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om automatisch foto’s in de mappen te plaatsen. Bijvoorbeeld zodra het gezicht van je partner, met wie je het album deelt, op een foto te zien is.

#4 iOS 16: chaotische contactenlijst verleden tijd

Ik heb hier eerder al een volledig artikel aan gewijd. Dankzij iOS 16 is het eindelijk mogelijk om de chaos in je contactenlijst te beëindigen. Apple maakt het met de update mogelijk om dubbele contacten op je iPhone automatisch te verwijderen. Iets dat voorheen handmatig moest. Misschien een kleine toevoeging, maar het is er wel eentje waar ik persoonlijk ontzettend veel plezier aan zal beleven.

#5 Berichten aanpassen en terugroepen

We krijgen een hoop nieuwe mogelijkheden binnen de Berichten-app. iOS 16 maakt het niet alleen mogelijk om berichten aan te passen of als ongelezen te markeren. Het is vanaf de update ook mogelijk om berichten die je al verstuurd hebt terug te roepen. De ontvangers zullen zien dat er iets gebeurd is, maar krijgen het daadwerkelijk bericht niet te zien. Mits jij deze binnen vijftien minuten na verzending hebt teruggeroepen, dan.