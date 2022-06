iOS 16 is de oplossing voor de chaotische contactenlijst in je iPhone

Tijdens de WWDC 2022 keynote heeft Apple afgelopen maandag iOS 16 uit de doeken gedaan. De presentatie zat vol met handige nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die dit najaar naar je iPhone komen. Als was er geen ruimte om alles in de keynote te laten zien.

Naast het makkelijker overzetten van een eSIM en een verbeterde Face ID-functie, is er nog een onbenoemde functionaliteit waar je enthousiast over kunt zijn. Althans, ik ben dat in ieder geval wel.

Mijn grootste irritatie ten einde dankzij iOS 16

Als het op mijn iPhone aankomt ben ik ongelofelijk opgeruimd (daar wel). Ik zorg ervoor dat mijn fotobibliotheek helemaal opgeschoond is, mijn Berichten-app alleen voorzien is van actieve gesprekken en alle mailtjes binnen Mail netjes gearchiveerd of apart bewaard zijn. Dat is echter niet altijd zo geweest. In mijn begindagen heb ik mijn contacten niet alleen aan iCloud, maar ook aan Gmail gekoppeld. Voor mijn werk soms handig als ik een Android-toestel moet reviewen, maar over het algemeen de oorzaak van een uiterst chaotische contactenlijst.

Gelukkig voor mij, en met mij hopelijk nog meer iPhone-gebruikers, maakt iOS 16 hier een einde aan. Het nieuwe besturingssysteem gaat de contactenlijst, voor mensen die dat willen, namelijk netjes opruimen. Met een simpele druk op de knop is het mogelijk om dubbele contacten te verwijderen. Heerlijk!

Uiteraard was het met iOS 15 en de voorgaande besturingssystemen al mogelijk om dubbele contacten uit je lijst te halen. Het verschil met dit jaar is echter dat dit tot nu toe altijd helemaal handmatig moest. Misschien ben ik iets te enthousiast over een kleine functionaliteit, maar ik ben blij dat de functie er komt.

Meer over WWDC 2022

Het is de week van het WorldWide Developers Conference 2022: dé week waarin Apple ontwikkelaars, en alles wat daarbij komt kijken, in het zonnetje zet. Naast de introductie van iOS 16 kregen we ook meer te horen over iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 én de nieuwe M2 MacBook Air.

Alle ontwikkelingen van deze week nog eens rustig nalezen of nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden? Dan is deze pagina op onze website de moeite waard.