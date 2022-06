iOS 16: deze verbeteringen en nieuwe functies komen naar je iPhone

Apple heeft tijdens WWDC 2022 de nieuwste versie van iOS uit de doeken gedaan. Dankzij iOS 16 gaat je iPhone straks een hoop nieuwe functies en verbeteringen krijgen.

Van kleine visuele aanpassingen tot grote veranderingen. iOS 16 gaat je iPhone op verschillende fronten verbeteren. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

Je vergrendelscherm komt tot leven in iOS 16

Een grote verbeteringen in iOS 16 is dat je straks veel meer kan aanpassen binnen je vergrendelscherm. Zo kun je voor verschillende filters kiezen om je achtergrond foto nog meer tot leven te laten komen. Daarnaast kun je de vormgeving en kleur van je klok aanpassen. Deze kun je nu ook deels achter het belangrijkste onderwerp in je foto plaatsen.

Daarnaast is het in iOS 16 mogelijk om verschillende widgets toe te voegen aan je lockscreen. Op deze manier krijg je direct alle informatie die je nog hebt. Nieuw daarbij is wat Apple Live activities noemt. Dit is een soort combinatie tussen een widget en een notificaties.

Apple trekt in iOS 16 de focus-modes door in het lockscreen. Dit betekent dat je bij iedere focus-mode een ander vergrendelscherm kan kiezen. Zo kun je er nog beter voor kiezen om bepaalde informatie te vermijden of juist extra prominent in beeld te brengen.

Meer controle over je berichten

In iOS 16 krijgt ook de berichten-app een aantal nieuwe functies. Zo is het straks mogelijk om je bericht te bewerken nadat je deze hebt verzonden. Zo kun je kleine foutjes aanpassen. Ook is het mogelijk om het gehele bericht terug te halen.

Een andere functie die in iOS 16 naar de berichten-app komt is de mogelijkheid om berichten die je al geopend hebt, alsnog weer te geven als ongelezen. Wel zo handig als je even geen tijd hebt om direct te reageren.

Dicteren en de Wallet in iOS 16

Voor iedereen die liever praat dan typt is het goed om te weten dat in iOS 16 de dicteer-functie een upgrade gaat krijgen. Het doel is hierbij vooral om het beste van dicteren te combineren met je toetsenbord. Ook kan je iPhone straks detecteren wanneer je een emoji wil gebruiken.

In iOS 16 krijgt ook de Apple Wallet een aantal interessante nieuwe functies. Zo is het straks mogelijk om sleutels te delen. Handig als je bijvoorbeeld je auto wil uitlenen. In iOS 16 is het dus mogelijk om je sleutel te mailen of te verzenden via de Messenger-app en zelfs WhatsApp.

Apple Maps komt eindelijk écht naar Nederland

Tijdens WWDC 2022 maakte Apple ook bekend dat de nieuwe kaarten display eindelijk naar Nederland komt! Dit betekent dat de kaarten-app in iOS 16 straks meer functies heeft én er een stuk beter uit ziet.

Zo is het binnenkort mogelijk om tot 15 stops toe te voegen aan je route (zoals je gewend bent van Google Maps). Deze route kun je vooraf plannen en vervolgens naar je iPhone sturen. Mocht je toch onderweg je route willen aanpassen, dan kan dit via Siri. Zo ga je goed voorbereid en veilig op pad.

Zet in iOS 16 je familie en vrienden op de eerste plek

iOS 16 is er niet alleen voor jou, maar voor je gehele gezin. Zo ging Apple tijdens WWDC 2022 dieper in op Family Sharing. Hierin gaat het vooral over het instellen en beheren van apparaten van kinderen. Zo kun je in iOS 16 heel eenvoudig instellen wat je kind wel en niet mag. Denk aan hoeveel schermtijd en welke apps gebruikt mogen worden.

Wil je liever delen dan afsluiten, dan is het goed om te weten dat Apple met iCloud Shared Library komt. Dit is een soort fotoalbum dat je deelt met vijf anderen. Je kan zelf kiezen welke foto’s je met dit album deelt, maar er zijn ook geautomatiseerde opties. Zo kan je iPhone zien of je bij iemand in de buurt bent en zo automatisch de foto met die persoon delen. Handig als je samen op pad bent.

Matter en meer komt naar de Woning-app

Ook de Woning-app gaat in iOS 16 aangepakt worden. Matter gaat daarin een belangrijke rol spelen (wat dat inhoudt, lees je hier). De andere veranderingen binnen de Woning-app zijn op het eerste oog niet enorm. Het zijn vooral kleine visuele aanpassingen om het gebruik nog prettiger te maken.

Een interessanter verbetering is dat ook de Woning-app gecombineerd gaat worden met de nieuwe lockscreen verbeteringen. Zo kun je met verschillende widgets aan de slag gaan. Bijvoorbeeld om je huis in de gaten te houden of om lampen te bedienen.

iOS 16 geeft CarPlay een boost

Als je een auto met Apple CarPlay hebt, is het zeker de moeite waard om iOS 16 binnen te halen. Apple belooft dat je met deze nieuwe generatie CarPlay meer uit je auto gaat halen. Zo kun je straks zelfs je gehele dashboard aanpassen.

Apple CarPlay gaat daarnaast meer informatie uit je auto halen (je snelheid, hoeveel benzine je nog hebt etc.). Op deze manier kan CarPlay nog beter geïntegreerd worden in je auto. Grote merken als Volvo, Ford, Nissan, Polestar, Audi en vele andere hebben aangegeven dat ze hier volop gebruik van gaan maken.

