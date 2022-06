Hoe je fotobibliotheek er dankzij iOS 16 een stuk op vooruit gaat

Waarschijnlijk staat je smartphone vol met foto’s. Foto’s die je zelf maakt of foto’s die je ontving van mensen met wie je vaak contact hebt. De kans is dan zeer groot dat er afbeeldingen of plaatjes tussen zitten die je dubbel hebt. Misschien omdat je veel selfies maakt, of omdat iemand iets te vaak op de fotoknop drukte. iOS 16 komt met de oplossing.

Tijdens WWDC, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple, gaat er veel aandacht uit naar iOS 16. Dit is de nieuwste versie van het iOS-besturingssysteem, dat later dit jaar voor iedereen met een moderne iPhone beschikbaar is. De upgrade pakt een hoop dingen aan, waaronder het beheren van je foto’s op je smartphone.

iOS 16 pakt fotobeheer aan

Veel mensen maken ontzettend vaak foto’s met hun iPhone. Vaak om een mooi moment vast te leggen of een grappige pose van een schattige hond. Soms heb je meerdere kiekjes nodig, om er zeker van te zijn dat iets of iemand er mooi op staat. Maar wat doe je vervolgens met die extra foto’s?

De kans is groot dat je die laat staan. Want je gaat ze niet stuk voor stuk verwijderen; dat kan wellicht een dagtaak worden. Daarom presenteert Apple nu een nieuwe optie voor het beheren van je foto’s op iOS 16 en macOS Ventura. Dat systeem kan gemakkelijke kopieën van foto’s verwijderen.

Machine learning op het apparaat

Dat gebeurt middels machine learning op het apparaat. De systemen sporen de foto’s voor je op en vragen je vervolgens of je de dubbele afbeeldingen wil verwijderen. Daardoor hoef je dat zelf niet te doen, terwijl je toch toegang krijgt tot meer ruimte op je iPhone. Ook hier kunnen de kleine beetjes helpen.

We hebben nog wel wat vragen over de nieuwe iOS 16-functie. Moeten de foto’s identiek zijn of mogen ze kleine variaties bevatten? Geldt dit ook voor gifjes en andere afbeeldingen? En ziet het systeem ook dezelfde foto’s staan wanneer de afmetingen anders zijn? Laten we hopen dat het antwoord op al die vragen “ja” is.

Macrumors