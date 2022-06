Zo lang heb je de tijd om een iMessage te bewerken in iOS 16

Soms verstuur je een berichtje en zie je achteraf dat je een typefout maakte of iets anders had kunnen zeggen. iMessage schiet je straks te hulp. Met de release van iOS 16 krijg je namelijk de mogelijkheid een berichtje terug te halen. Ook kun je een bericht achteraf bewerken; twee opties die meer dan welkom zijn.

Hoewel dit dus goed nieuws is, is het niet zo dat die mogelijkheden onbeperkt beschikbaar zijn. Ook kun je ze op een later moment al niet meer gebruiken. Apple introduceert namelijk tevens een tijdslimiet voor het bewerken of terughalen van verstuurde berichten via iMessage. Je moet er dus vrij snel bij zijn.

iMessage geeft meer opties

Echt vlugge vingers hoef je gelukkig niet te hebben. Apple geeft je namelijk vijftien minuten de tijd om te doen wat je moet doen. Natuurlijk kun je ook gewoon je berichten nog eens nalezen voordat je ze verstuurt; maar dat doen we zelden. Na die vijftien minuten is het overigens niet meer mogelijk iets terug te halen.

Om berichten te ‘onversturen’ of te bewerken, moeten beide gebruikers van iMessage iOS 16 draaien. Mocht je met iemand spreken die nog op iOS 15 zit op het moment dat je dit probeert te doen, later dit jaar bijvoorbeeld, dan werken de opties niet. Daar blijven de berichten altijd staan zoals je ze eerder verstuurde.

Hoe gaat dit in z’n werking?

Wanneer je straks, met iOS 16 op je iPhone, een bericht terug wil halen of bewerken, dan werkt dat als volgt. Tap op het bericht dat je op het oog hebt en houd hem even ingedrukt. Nu komt er een menu in beeld, waar de twee nieuwe opties staan. Selecteer één van de twee opties en je bent klaar voor gebruik.

Deze functie werkt overigens alleen met de blauwe tekstballonnen en dus niet met de groene SMS-varianten. Verwijderde berichten zijn verder tot dertig dagen terug te halen en staan in de sectie Recent verwijderd. Tot slot kun je berichten binnen iMessage markeren als ongelezen, zodat je ze niet kunt vergeten.

