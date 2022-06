iOS 16 laat je AirPods nog meer naar je eigen wens instellen

De WWDC is in volle gang en daarbij krijgen we een eerste blik op iOS 16. Het nieuwe besturingssysteem heeft ook gevolgen voor de AirPods.

Het is weer zover: de WWDC is weer bezig. Dit keer overigens weer fysiek op Apple Park waar wij bij zijn. Het is de ontwikkelaarsconferentie voor de producten van Apple. Naast de vele evenementen voor app-makers presenteert Apple ook het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone: iOS 16. Dit keer brengt het systeem ook voordelen voor AirPods-bezitters.

Pas de instellingen van je AirPods aan

Voor AirPods- en Beats-eigenaren wordt het nu makkelijker om de instellingen van de oortjes aan te passen via hun iPhone. Dat kan via de Instellingen-app als de accessoires verbonden zijn met de telefoon.

In iOS 15 kan het nog wat ingewikkeld zijn om de instellingen van je AirPods te vinden. Hiervoor moet je de Bluetooth-instellingen open en vervolgens op de i te klikken naast de AirPods die in de lijst van apparaten staan.

Een nieuwe manier in iOS 16

Bij iOS 16 en iPad 16 hoeft dat niet meer. Je kunt nu de instellingen van de AirPods direct zien onder jouw naam bij de instellingen. Zo is het natuurlijk veel makkelijker om jouw favoriete oortjes digitaal aan te passen. Denk bijvoorbeeld wat er gebeurt als je op de oortjes tikt of als je een specifieke microfoon wil gebruiken, wat handig is als er eentje bijvoorbeeld niet goed werkt.

Bovendien zijn de instellingen van de AirPods iets veranderd. Zo is er bij modellen die Spatial Audio mogelijk om deze aan te passen naar jouw voorkeuren. Daarnaast zijn bepaalde AirPods ook te zien in de Vind mijn-app.

Houd je niet van al die veranderingen? Geen probleem, want ook via het Bluetooth-menu zijn de instellingen van de AirPods ook nog te vinden. Zo kun je toch ouderwets de oortjes blijven aanpassen als je dat makkelijker vindt.