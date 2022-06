iOS 16: deze 5 functionaliteiten laten dit najaar nog even op zich wachten

Tijdens WWDC 2022 werd duidelijk wat iOS 16 je later dit jaar gaat brengen. De update is hoogstwaarschijnlijk vanaf de herfst van 2022 beschikbaar voor je iPhone. Al lijken nog niet alle functionaliteiten op dat moment gereed te zijn.

Er zijn helaas een aantal verbeteringen en functies die Apple begin deze maand aankondigde, maar langer op zich laten wachten dan de rest. Vijf daarvan zetten we in dit artikel voor je op een rij.

#1 Live Activiteiten op het vergrendelscherm

Het vergrendelscherm van je iPhone gaat helemaal op de schop. Dankzij iOS 16 kun je hem niet alleen volledig naar wens instellen, maar maak je ook gebruik van widgets. Denk hierbij aan de Conditie-app, het batterijpercentage van je AirPods of Live Activiteiten. Waar die eerste twee direct beschikbaar zijn in de herfst, laat Live Activiteiten op zich wachten.

Deze widget zet bijvoorbeeld de huidige stand van sportwedstrijden of de wachttijd van je Uber op het scherm. Ideaal, maar het vereist nog wel een beetje geduld.

#2 iOS 16: Freeform

Met de introductie van Freeform wordt het een stuk makkelijker om samen te werken met andere mensen. Het is een gezamenlijk project waar verschillende gebruikers, gecombineerd met een iMessage- of FaceTime-gesprek, aan kunnen werken. Handig voor het maken van schetsen, brainstormsessies op afstand of aanpassen van eerdere ideeën.

Apple is zelf erg te spreken over de functionaliteit, maar neemt wel een slag om de arm. Het bedrijf verwacht de iOS 16-functie later dit jaar te lanceren.

#3 SharePlay in de Game Center

Via SharePlay is het sinds iOS 15 mogelijk om samen met vrienden en familie, op afstand, van content te genieten. Tijdens een FaceTime-gesprek kun je bijvoorbeeld genieten van Apple TV+ of Apple Music en geef je ook de controle uit handen. Met iOS 16 wil Apple daar nog een schepje bovenop doen en introduceert het de functionaliteit ook voor Game Center. Een handige manier om tijdens een FaceTime-gesprek dus ook samen games te spelen.

Die functionaliteit heeft echter nog wel iets meer tijd nodig dan de rest. Het duurt dus nog even voor je er als consument mee aan de slag kan.

#4 iOS 16: Matter-ondersteuning

De ondersteuning voor Matter zorgt ervoor dat je (bijna) alle slimme apparaten in huis via je Apple-apparaten kunt besturen. Makkelijker gezegd: het werkt, ongeacht het platform, ongelofelijk goed met elkaar samen.

Het kost echter wel enige tijd om zo’n standaard te realiseren. De aankondiging liet al even op zich wachten en de uiteindelijke ondersteuning ook. Matter zal niet direct bij de lancering van iOS 16, of welk nieuw besturingssysteem dan ook, beschikbaar zijn.

#5 De volgende generatie CarPlay

Eén van de grote aankondigingen van WWDC 2022 was toch wel de volgende generatie CarPlay. Deze nieuwe versie beperkt zich niet alleen meer tot één scherm en neemt dus ook het dashboard van auto’s over. Eentje die je helemaal naar eigen wens in kunt stellen. Prettig, maar wel iets waar je nog niet direct mee aan de slag kan.

Naast het feit dat je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe auto moet hebben om dit te kunnen doen, werkt Apple ondertussen ook nog even door aan de functie. De volgende generatie CarPlay verschijnt pas in 2023.