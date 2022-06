Instagram maakt werk van grote bug in Stories

Instagram is een prima platform waarmee je op de hoogte blijft van wat je vrienden allemaal uitspoken, maar dat heeft zo z’n grenzen. De populaire deeldienst heeft namelijk last van een vervelende softwarefout, waar gebruikers een beetje gek van worden. Maar geen nood: het bedrijf is op de hoogte van de problemen.

Misschien heb je het al gezien, maar het kan ook zijn dat je nergens last van hebt. Instagram kampt momenteel met een specifiek probleem. Gebruikers moeten namelijk eerst alle eerder gedeelde Stories bekijken op het moment dat ze de nieuwe content willen checken. Dat wordt op den duur toch vrij vervelend.

Instagram Stories heeft vervelende bug

Dat blijkt uit reacties op Twitter en het grootste forum op internet, Reddit. Het bedrijf heeft reeds gereageerd op de aanhoudende problemen, die zich sinds gisteren voordoen. Een vertegenwoordiger laat weten op de hoogte te zijn van de softwarefout. Het team achter de app is het probleem nu aan het oplossen.

De Instagram-app weet waarschijnlijk niet meer waar je gebleven was met kijken op het moment dat je stopt. Daardoor moet je dus eerst langs de eerder gedeelde content gaan om de nieuwe verhalen te kunnen bekijken. Waarschijnlijk wordt dit probleem veroorzaakt door een onlangs uitgerolde update voor de app.

En nu is het wachten, wachten, wachten

Het is niet duidelijk hoeveel mensen last hebben van dit probleem, maar de kans is vrij groot dat iedereen met de meest recente appversie het probleem tegenkomt. Voor nu zit er niets anders op dan wachten totdat Instagram een verse update uitbrengt, die onder meer dit probleem voor de gebruikers aanpakt.

Wat kun je ondertussen doen? Vrij weinig. Boos worden heeft geen zin, want dat verandert de situatie niet. Als je geen zin hebt om door de oude content te tappen, leg dan je telefoon lekker weg en pak een terrasje. Want de komende dagen wordt het lekker weer, waardoor je wel wat belangrijkers te doen hebt.