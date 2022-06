Hoe de Apple Newton MessagePad 120 in ‘For All Mankind’ gemaakt is

In het derde seizoen van For All Mankind kwamen Apple-fans opeens een oude bekende tegen. De Newton MessagePad 120, oorspronkelijk gelanceerd in 1993, dook in een compleet nieuw jasje op!

For All Mankind speelt zich af in een alternatieve tijdlijn, waarin technologie aanzienlijk sneller ontwikkeld werd dan daadwerkelijk het geval was. Hoe kregen de makers dat voor elkaar?

Apple Newton MessagePad 120 in For All Mankind

De Apple Newton MessagePad 120 was een persoonlijke digitale assistent die men ook wel een PDA noemde. Het apparaat beschikte over een stylus en had handige functionaliteiten zoals handschriftherkenning. Onder de motorkap lag een ARM 610 RISC processor en draaide het hele apparaat op Newton OS.

Een bijzonder product, maar lang hield de Apple MessagePad 120 het niet vol. In 1998, kort nadat Steve Jobs terugkeerde bij het bedrijf, kwam er een einde aan. De persoonlijke assistent verliet na vijf jaar dus weer het podium.

Hulp van de iPhone 12

In 2022 duikt die Apple Newton MessagePad 120 opeens weer op. In het derde seizoen van For All Mankind, de alternatieve geschiedenisserie van Apple TV+, wordt het apparaat volop gebruikt. Al is hij in deze tijdlijn wel een stuk geavanceerder dan in de echte jaren negentig. Zoals wij vandaag de dag onze iPhone gebruiken voor FaceTime, doen de personages in de serie dat ook al.

Op Twitter laat Ben McGinnis, onderdeel van het team achter For All Mankind, zien hoe dit unieke product tot stand kwam. Wat blijkt? Het beeldscherm van de Apple Newton MessagePad 120 die je in de serie ziet, is eigenlijk gewoon een iPhone 12 Pro Max.



Tech advances faster in 1990s @forallmankind_ alt-history! All us @Apple nerds had a blast creating (& playing with) our modified Newton’s removable camera & video calls! Props even fit an #iPhone 12 Pro Max inside. The #Newton POV angles in the show were #shotoniphone #Apple pic.twitter.com/wASQcG7Qw9 — Ben McGinnis (@bengmcg) June 23, 2022

Aan de bovenkant van de aangepaste Newton MessagePad is een verwijderbare camera te vinden. Deze doet echter niets, want de selfiecamera van de iPhone 12 Pro Max wordt gebruikt voor het opnemen van het beeld. Of het team achter For All Mankind ook gebruikmaakte van FaceTime, wordt niet duidelijk door de tweet van McGinnis.