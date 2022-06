Het einde van een icoon: na 27 jaar valt het doek voor Internet Explorer

Het hing natuurlijk al maanden in de lucht, maar nu is het officieel gedaan met de Microsoft Internet Explorer-browser. Versie 11 is de laatste versie die het bedrijf uitbracht en die je kon downloaden. De browser kwam in 1995 op de markt en had zo’n negen jaar later 95 procent van de markt in handen.

Inmiddels heeft de ooit zo grote browser zijn positie moeten afstaan aan partijen als Google, Mozilla en Apple, die goed zijn voor zo’n zeventig procent van het huidige landschap. Ondanks dat is er nog een groepje verstokte gebruikers dat Internet Explorer gebruikt. Het gaat om ongeveer 0,45 procent van de markt.

Microsoft focust zicht op Edge

Microsoft heeft verder zelf ook een nieuwe browser gelanceerd. Dat gebeurde in 2015, maar nu lijkt het bedrijf zich er echt op te willen storten. Wanneer je nu Internet Explorer gebruikt, dan word je – in de meeste gevallen – omgeleid naar Edge. In een enkel geval gebruik je een versie van de oude Internet Explorer-browser.

Je gebruikt dan niet letterlijk de browser, maar de ingebakken IE-modus van de Edge-browser. Daarmee kun je bepaalde legacy content bereiken, zoals (intranet)websites die geoptimaliseerd zijn voor Internet Explorer. Maar voor al het andere op het wereldwijde web gebruik je de normale Edge-omgeving.

De ondergang van een gigant

Wat zorgde er nou voor dat Internet Explorer terrein verloor? Dat kwam niet per se door wat Microsoft deed en meer door wat het bedrijf níet deed. Concurrerende browsers maakten grote slagen als het ging om interessante opties en vooral snelheid. En al snel bleek dat IE niet opgewassen was tegen nieuwe titanen als Apple en Google.

Die bedrijven lanceerden namelijk Safari en Chrome, die gekoppeld waren aan besturingssystemen als iOS, macOS en natuurlijk Android. Die platformen groeiden de afgelopen jaren uit tot hoekstenen van de digitale maatschappij. En daar profiteerden de browser weer van, die standaard op Android- en iOS-apparaten stonden.