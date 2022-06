Google Nieuws ziet er voortaan compleet anders uit

Het product Google Nieuws is dit jaar twintig jaar oud en dat viert het bedrijf door de service een compleet nieuw uiterlijk te geven. Het is de bedoeling dat het nieuwe design “de veranderingen in de journalistiek reflecteren”. De webapplicatie geeft bijvoorbeeld prioriteit aan het brengen van de belangrijkste verhalen.

Uiteraard gaat er veel aandacht uit naar belangrijk nieuws en gepersonaliseerde content, maar Google legt ook een grote focus op lokaal nieuwsaanbod. Die sectie vind je voortaan bovenaan, zodat je ziet wat er in de buurt gebeurt. Je kunt tevens meerdere locaties toevoegen, zodat je ook over andere plekken op de hoogte blijft.

Google Nieuws in een nieuw jasje

Verder hecht Google voortaan meer waarde aan het controleren van nieuwsfeiten. Zo kan het zijn dat je een claim tegenkomt die naast een kop staat. Daarnaast staan dan fact checks, die uitgevoerd zijn door onafhankelijke partijen. Zo zie je meteen of een bepaalde claim dus iets van waarde heeft of juist helemaal niet.

In de Engelse versie van Google Nieuws staat nog een knop die we nog niet tegenkomen in Nederland. Met die knop kun je de onderwerpen die je zelf wil volgen (onder het kopje Je volgt) personaliseren. Zo pas je dus handmatig aan over welke onderwerpen je graag leest binnen de nieuwsfeed van deze dienst.

Komt die knop er nog aan?

Op moment van schrijven is het niet duidelijk of die knop naar Nederland komt. Maar mettertijd gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren; het is meer de vraag hoe lang we er nog op moeten wachten. Verder is het zo dat Google Nieuws terugkeert in Spanje, nadat een lokale wet ervoor zorgde dat het bedrijf zich wel moest terugtrekken uit dat land aangaande het nieuwsaanbod.

Het is natuurlijk nu de vraag in hoeverre het nieuwe uiterlijk van Google Nieuws een succes wordt. Het is nu te vroeg om daar een zinnig woord over te zeggen. Het is in elk geval goed om te zien dat het bedrijf met de tijd meegaat en ook andere nieuwsonderdelen een prominentere plek geeft binnen het overweldigende aanbod.