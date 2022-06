Google smijt Meet en Duo samen in één overzichtelijke app

Google maakt bekend dat twee communicatie-apps van het bedrijf voortaan één platform vormen en de naam Meet gaan dragen. Huidige gebruikers van Meet moeten wellicht even wennen aan de extra functies en designveranderingen. Ondertussen mogen Duo-gebruikers gedag zwaaien naar de app die ze gebruikten.

Daar gaan we weer: Google gooit het roer om voor enkele apps. Het bedrijf staat bekend om z’n wispelturigheid als het om app-onderhoud gaat. Het bedrijf begint de nieuwe maand goed door zijn naam eer aan te doen, door Meet en Duo dus als één platform te presenteren. Wat kun je precies verwachten van de nieuwe app?

Google Meet en Duo worden één

Google Duo verdwijnt niet meteen, maar dat gebeurt wel mettertijd. Zo heb je nog even de tijd om aan het nieuwe platform te wennen. Duo wordt overigens wel de basis van het nieuwe Meet en Meet gaat straks door het leven als Meet Original. Dit moet allemaal later in 2022 gaan gebeuren, aldus het bedrijf.

Duo ontvangt dan – technisch gezien – een lijst aan nieuwe functionaliteiten. Zo kun je je virtuele achtergrond aanpassen tijdens meetings en is het mogelijk gesprekken in te plannen. Andere mensen kunnen dan joinen wanneer het hen uitkomt. Ook is er tijdens zo’n meeting een chatoptie beschikbaar.

Meer content, meer deelnemers

Gebruikers van het nieuwe Google Meet kunnen live content delen met elkaar. Daarnaast kun je als gebruiker ondertiteling activeren, zodat je als doof- of slechthorend persoon niet achter het net vist. Het aantal mensen dat mee kan doen aan zo’n gesprek gaat omhoog: van 32 naar maximaal honderd personen.

Daarnaast is er natuurlijk een goede integratie met andere Google-diensten, zoals Gmail, Agenda, Assistent, Berichten en meer. Het is de bedoeling dat gebruikers geen hinder ondervinden van de aanstaande overgang. Dat moeten we nog bezien, en hopelijk blijft het daarna weer even rustig in Googles app-land.