Google Maps geeft in iOS-app meer duidelijkheid over tolwegen

Heb jij deze zomer plannen om, bijvoorbeeld, naar Frankrijk te gaan? Dan komt de nieuwe functionaliteit binnen de iOS-app van Google Maps zeker van pas.

Door de hoge benzineprijzen is autorijden al een stuk minder toegankelijk dan het voorheen was. Voor financiële verrassingen staan is dus echt het laatste waar je trek in hebt. Wat dat betreft is de nieuwe functie van Google Maps wel echt een heerlijke oplossing voor een groot probleem. Je krijgt nu eindelijk meer informatie over tolwegen bij het uitstippelen van je route.

Google Maps komt met meer duidelijkheid

Je moet er niet aan denken dat we er in Nederland veel van zouden hebben, maar tolwegen zijn in de rest van de wereld toch echt een ding. Het is de normaalste zaak van de wereld om te betalen voor een weg die niet alleen het snelst, maar vaak ook het best onderhouden is. Google Maps liet tolwegen eerder al zien bij het plannen van een route, maar vergat daarbij een bela ngrijk onderdeel.

Binnen de iOS-app was een naderende tolweg goed te zien, maar kreeg je geen indicatie van hoeveel geld het je nu precies zou kosten. Altijd al vervelend, maar zoals gezegd anno 2022 al helemaal irritant. Zeker voor mensen die op willen maken hoeveel zo’n autoritje naar het buitenland precies kost tegenover een vlieg- of treinreis bijvoorbeeld.

Daarom is het erg fijn dat Google Maps met een nieuwe functionaliteit komt. Binnen de iOS-app kunnen gebruikers nu dus ook zien wat de prijs voor dergelijke wegen precies is. Handig om te zien welke tolwegen de moeite waard zijn, welke je beter kunt vermijden en hoeveel je met een ander vervoersmiddel kunt besparen.

Vakantie in de VS of India

Het is te hopen dat Google Maps voor onze vakantieperiode over de functionaliteit beschikt. Ga je dit jaar op vakantie naar de Verenigde Staten of India, is het al mogelijk om meer informatie over tolwegen te krijgen. Wanneer de landen om ons heen precies ondersteund worden is echter nog niet bekend. Wel laat Google weten druk bezig te zijn met die ondersteuning en deze binnenkort snel uit te rollen.

Wist je echter dat de applicatie van Google ook in staat is om jouw vaker op tijd op bestemming te krijgen? In het bovenstaande artikel leggen we het je met liefde uit!