Google Maps richt zich via Android en iOS nu ook op je gezondheid

Google Maps is om verschillende redenen een handige app, waarmee je op simpele wijze heel snel je weg vindt van punt a naar punt b. Maar de laatste tijd breidt het bedrijf achter de app de mogelijkheden flink uit. Dit gebeurt voornamelijk in de Verenigde Staten, zoals nu wederom het geval is bij een nieuwe functionaliteit.

Gebruikers in de Verenigde Staten kunnen voortaan de app van Google Maps gebruiken voor het controleren van de luchtkwaliteit om hen heen. Deze informatie kan om verschillende redenen handig zijn om tot je beschikking te hebben. Zo kun je tijdens een wandeling wat schadelijkere gebieden ontwijken, bijvoorbeeld.

Handige update voor Google Maps

De app presenteert de nieuwe informatie in de vorm van een nieuwe laag, die je kunt selecteren. Naast informatie over de luchtkwaliteit zie je tevens staan wanneer de info voor het laatst geüpdatet werd. De informatie komt bij verschillende overheidsorganen vandaan, zoals de Environment Protection Agency in de VS.

Daarnaast baseert Google de extra informatie op basis van het sensorennetwerk van PurpleAir. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe laag ook naar Nederland komt. Maar als het zover is, dan vind je die door rechts op de laagknop te drukken. Daar staat dan een nieuwe optie, die je alles vertelt over de luchtkwaliteit om je heen.

Ook op slimme Nest-schermen

Google maakt tevens van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat slimme Nest-schermen voortaan informatie weergeven over de luchtkwaliteit. Dit gebeurt eveneens op basis van de data van PurpleAir. Dat bedrijf heeft een flink bereik in de Verenigde Staten, waardoor veel Amerikanen daar iets aan kunnen hebben.

Mocht je hier in Nederland de kwaliteit van de lucht om je heen willen meten, dan kun je daar luchtkwaliteitsmonitors voor kopen. Je hebt modellen die geschikt zijn voor buiten en binnen. Sommige ventilatoren, van bijvoorbeeld Dyson, meten en filteren de lucht in huis, wat voor mensen met allergieën soms een uitkomst kan zijn. Ook sommige slimme thermostaten bieden informatie over luchtkwaliteit rondom je huis aan.

Google