Google gebruikt Drake om wederom uit te halen naar Apple’s iMessage

Het zit hoog bij Google. Het Amerikaanse bedrijf blijft het oneerlijk vinden dat Apple’s iMessage geen ondersteuning biedt voor RCS. Tijd om de onvrede, wederom, te uiten via social media.

Op het Twitter-account van Android is een video te vinden waarin het Drake’s nieuwe nummer gebruikt om naar Apple uit te halen.

Google gebruikt Drake voor uithaal

Als het op de pijlen op Apple richten aankomt is Google alles behalve een vreemde. De meest recente video op het kanaal van Android is zeker niet de eerste. Eerder dit jaar haalde het bedrijf ook al uit naar Apple en zijn groene tekstballonnen. Het probleem van Google is dat Apple het niet mogelijk maakt om berichten via RCS te versturen. Stuur je de berichten naar een andere iPhone worden ze blauw, maar naar een Android-telefoon groen. En die groene berichten worden via het oudere SMS-standaard verstuurd.

Amerikaanse rapper Drake heeft onlangs een nummer uitgebracht genaamd Text Go Green. Een uitgelezen kans voor Google, zo vinden ze zelf, om te verwijzen naar het probleem dat ze hebben met Apple. Op Twitter duikt een video op dat Google zelf de “onofficiële tekstuitleg” van het nummer noemt. De video richt zich op wat een groen ballonetje precies is en hoe Apple dat op kan lossen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG — Android (@Android) June 18, 2022

💡 Wat is RCS? RCS is een afkorting voor Rich Communications Services en wordt gezien als dé opvolger van SMS. De standaard is rijker gevuld met functionaliteiten en maakt, bijvoorbeeld, het delen van media met een hoge beeldkwaliteit makkelijker.

Waarom doet Apple het niet?

Wat Google zegt klopt overigens wel. Apple kan heel erg makkelijk de overstap maken naar RCS en, via die weg, iMessage bijvoorbeeld ook beschikbaar stellen voor Android-gebruikers. Het team achter iOS hoeft praktisch gezien alleen een knop om te zetten, maar dat doet het simpelweg niet.

De reden daarachter is ook eigenlijk hartstikke simpel. iMessage is, vooral voor jonge gebruikers in de Verenigde Staten, dé manier om in contact te blijven. Waar wij vooral gebonden zijn aan diensten als WhatsApp, gebruiken de consumenten daar gewoon de dienst die ze krijgen. Hierdoor vallen veel Android-gebruikers buiten de boot en stappen ze al snel over naar een iPhone.

Hoewel iMessage nooit bedoeld is als marketingmiddel, dient het voor jonge gebruikers als dé reden om de smartphone van Apple te kopen. Iets dat men bij Google alles behalve leuk vinden. Daarom willen ze dolgraag dat Apple de knop omzet en iMessage ook beschikbaar maakt voor Android. Al lijkt Apple daar, volkomen logisch, weinig interesse in te tonen.