Firefox beschermt gebruikers vanaf nu standaard tegen cookies

Firefox is een browser die bekendstaat om functies die goed zijn voor de privacy van de gebruikers van het populaire programma. Mozilla, het bedrijf achter de browser, wil nu een stapje verdergaan en rolt daarvoor een belangrijke functie uit. Die functie is nu voor elke gebruiker op een desktop of laptop actief en werkende.

De functie die Mozilla aankondigt voor Firefox heet Total Cookie Protection. Oplettende gebruikers herkennen die optie wellicht al. Dat klopt dan ook, aangezien Mozilla eerder al de functionaliteit uitrolde naar zijn volledige gebruikersbasis. Destijds was de optie optioneel, maar dat is dit keer dus net even anders.

Firefox beschermt gebruikers beter

De Total Cookie Protection staat namelijk standaard ingesteld. En dat is goed nieuws, aangezien de functie beperkt welke websites de cookies op je computer kunnen zien. Die cookies bevatten persoonlijke gegevens over je surfgedrag en zijn geld waard. Ze vormen veelal de basis voor de advertenties die je te zien krijgt.

Normaliter is het zo dat elke website toegang heeft tot alle cookies die websites achterlaten. Maar met de Total Cookie Protection heeft elke website in feite zijn eigen koektrommel. Daardoor kunnen sites elkaars koekjes niet meer pakken, waardoor bepaalde informatie dus beperkt blijft tot de website die zo’n cookie achterlaat.

Niet meer gevolgd worden

Dat betekent in de praktijk dat je dus niet meer gevolgd kan worden wanneer je de Firefox-browser gebruikt voor je dagelijkse bezigheden. Dat tracken gebeurt via de cookies op je systeem. En wanneer sites niet meer zien wat je uitvreet op een andere website, dan hebben ze dus ook niets om mee te werken.

Op dit moment beschikken concurrenten Google Chrome en Microsoft Edge niet over soortgelijke functionaliteit. Wel kun je hiervoor terecht bij de Safari-browser van Apple, die eveneens voorkomt dat sites bij elkaars cookies kunnen komen. Het wachten is nu totdat zowel Google als Microsoft overstag gaan.

