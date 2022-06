Handig om te weten: zo zet je een cel vast in een Excel formule

Excel is voor velen een onmisbaar programma. Zelfs als je niet voor je werk met spreadsheets aan de gang hoeft, is het handig om te weten hoe dit stukje software werkt. Bijvoorbeeld om je financiën in kaart te brengen of om andere zaken bij te houden. In die gevallen is het vooral handig om te weten hoe formules werken. Bijvoorbeeld hoe je een celverwijzing vast kunt zetten.

Je hebt vast wel eens in een situatie gezeten waarin je een formule vaker wil gebruiken. Je kunt dan de cel selecteren en vervolgens met het plusje rechts onderin de cel deze formule kopiëren naar de cellen eronder of ernaast. Je kunt ook de cel selecteren om vervolgens te kopiëren en ergens anders te plakken. Handig, maar er zit ook een nadeel aan.

Zo zet je een formule vast in Excel

De formule past zich aan op de cel waar je deze in plakt. Stel je hebt in cel A1 de formule =B1+C1 staan. Wanneer je deze kopieert naar cel A10 dan past Excel de formule aan naar =B10+C10. Dat kan handig zijn, maar er zijn gevallen dat dit niet de bedoeling is. Misschien wil je dezelfde formule kopiëren of dat slechts een deel van de formule aangepast wordt op basis van de nieuwe cel. Gelukkig is dat mogelijk.

Je kunt in Excel delen van een formule vastzetten door gebruik te maken van het dollarteken ($). Deze zet je voor de verwijzing die je vast wil zetten. Stel je hebt de formule =A1+B1 en je wil deze naar rechts doortrekken, maar niet dat hij de A aanpast. Dan kan dat door de formule =$A1+B1 te gebruiken. Waar je deze formule ook neerzet in het werkblad, de A staat nu vast.

Dollartekens om celverwijzingen te vergrendelen

Hetzelfde kun je ook doen voor het nummer van de rij. Wil je in Excel een formule naar onder of boven verplaatsen, dan zet je in de formule het dollarteken voor het nummer van de rij dat je vast wil zetten. Stel je hebt in cel A1 de formule =B1+C1 staan en je wil deze naar onderen verplaatsen, maar niet dat hij B1 aanpast. Wat je dan doet is de formule aanpassen naar: =B$1+C1.

Wil je een formule in een andere rij en kolom gebruiken, dan kun je ook een hele verwijzing vastzetten door twee keer een dollarteken te gebruiken. Bijvoorbeeld: =$A$1+B1. Het maakt niet uit waar je deze formule neerzet in een Excel werkmap, hij zal altijd gebruik maken van A1. De B1 staat nu niet vast en wordt dus wel aangepast op basis van waar je de formule neerzet in je werkmap.

