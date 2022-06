Betekent het vernieuwde CarPlay het einde van Android Auto?

Apple is voornemens CarPlay flink uit te breiden in de komende maanden en Google lijkt daar nu al rekening mee te houden. Wat betekent dit precies voor Android Auto? Er bestaat wat verwarring over de toekomst van het slimme autoplatform, maar dat betekent niet dat Android Auto nu compleet verdwijnt, natuurlijk.

De verwarring komt natuurlijk ergens vandaan. Onlangs besloot Google om de Android Auto-ervaring voor smartphones te schrappen. In plaats daarvan kunnen gebruikers terecht in de Assistant Driving Mode. Die speciale modus is beschikbaar voor je smartphone, die je aan het voorruit of dashboard van je auto hangt.

Twee versies van Android Auto

Wat sommige mensen niet weten is dat er twee versies van Android Auto bestaan. Naast de smartphoneversie heb je natuurlijk ook Android Auto die standaard in een auto aanwezig is. Je gebruikt dat systeem op een ingebouwd scherm of een scherm van een derde partij. Ook dit systeem wordt aangedreven door je telefoon.

De Assistent Driving Mode neemt het stokje dus over van de smartphoneversie van Android Auto; het besturingssysteem voor in de auto verdwijnt dus niet. Sterker nog: als je nu Auto gebruikt, dan kun je ervan uitgaan dat je het systeem blijft gebruiken. Het is alleen zo dat het op je telefoon anders genoemd wordt.

Zorgt CarPlay voor opschudding?

Wellicht doet Google dit omdat het bedrijf de hete adem van Apple in zijn nek voelt. CarPlay wordt namelijk steeds groter en uitgebreider. Zo kunnen we in de toekomst veel updates voor CarPlay verwachten. Die voegen dan onder meer de optie toe waarmee je climate control beheert, terwijl je ook informatie over je brandstofniveau, snelheid en temperatuur in beeld ziet staan.

Je mag helemaal zelf bepalen welke informatie je in beeld ziet staan, overigens. Je kunt ook kiezen voor het weer, het navigatiesysteem en het niveau van je smartphonebatterij. CarPlay kan zich automatisch aanpassen aan de resolutie van een scherm. Daarnaast lijkt het er een beetje op alsof je een iPad in je auto hebt gemonteerd.

Ondertussen lieten veel automakers al weten te willen werken met CarPlay. Onder meer Ford, Audi, Jaguar-Land Rover, Nissan, Volvo en Polestar willen aan de slag met de volgende generatie van het autosysteem. Apple laat tot slot weten dat 98 procent van nieuwe auto’s CarPlay ondersteunt en dat 79 procent van de mensen die een auto willen kopen, dat onderdeel overwegen voordat ze overgaan tot de aankoop.

9to5Google