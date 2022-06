Kan de nieuwe koptelefoon van Bowers & Wilkins de AirPods Max uitdagen?

Bowers & Wilkins heeft zojuist, door middel van een persbericht, een gloednieuwe koptelefoon aangekondigd. Het gaat om de Px7 S2 die vanaf vandaag verkrijgbaar is.

Een prijskaartje van €429, actieve ruisonderdrukking en een stijlvol ontwerp. Op het eerste oog is de nieuwe Px7 S2 van Bowers & Wilkins direct te vergelijken met de AirPods Max van Apple. In de praktijk hebben we de koptelefoon nog niet kunnen testen, maar de specificaties en foto’s spreken boekdelen. Dit zou zomaar eens een hele interessante strijd kunnen worden.

De gloednieuwe Px7 S2 van Bowers & Wilkins

De nieuwe koptelefoon van Bowers & Wilkins beschikt dus over actieve ruisonderdrukking. Met behulp van zes verbeterde microfoons worden omgevingsgeluiden zoveel mogelijk buiten de deur gehouden. Twee van die microfoons meten de output van de drivers, twee reageren op omgevingsgeluiden en twee zorgen voor een betere verstaanbaarheid. Een, op papier, uitstekende opstelling die de AirPods Max weet te evenaren.

Verder is de Px7 S2 voorzien van een aardige batterij die de gebruikers 30 uur op sleeptouw kan nemen. De geluidskwaliteit is volledig naar eigen wens in te stellen via de Bowers & Wilkins-app, de koptelefoon is gemaakt van premium materialen en het geluid wordt gedreven door nieuwe drivers met een hoogstaande geluidskwaliteit.

Alle specificaties op je gemak bekijken? Je leest er op deze website alles over!

AirPods Max uitgedaagd?

Ja, de nieuwe Px7 S2 van Bowers & Wilkins doet direct denken aan de AirPods Max. Ondanks het prijsverschil van €200 lijken de koptelefoons op het eerste oog aan elkaar gewaagd te zijn. Toch denk ik niet dat dit het model is dat de Max maximaal uit kan dagen. Die titel gaat later dit jaar naar een ander model.

In het persbericht van vandaag laat Bowers & Wilkins weten dat de Px8, het absolute topmodel van het bedrijf, later dit jaar verschijnt. Die koptelefoon verschijnt met een prijskaartje van €599 en zal consumenten op elk gebied het maximale kunnen bieden.

Is het interessant om te zien hoe goed de Px7 S2 het doet? Ja, dat is het zeker. Zal het de allergrootste uitdager van de AirPods Max zijn? De verwachting is dat de ultieme strijd later dit jaar plaats gaat vinden. Iets waar ik toch echt ontzettend naar uitkijk.