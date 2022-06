De ultieme kans om ‘For All Mankind’ gratis te ontdekken op Apple TV+

Heb jij geen abonnement op Apple TV+, maar wil jij wel genieten van For All Mankind? Goed nieuws: vanaf nu is dat mogelijk!

Apple heeft, ter ere van het derde seizoen van de serie, een leuke actie bedacht. Eén van de beste series van zijn streamingdienst is nu, voor een deel, gratis te bekijken.

Apple TV+ haalt ‘For All Mankind’ achter betaalmuur vandaan

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland is For All Mankind tijdelijk gratis te zien. Dus ook zonder een abonnement op Apple TV+. De streamingdienst haalt het eerste seizoen van de serie achter de betaalmuur vandaan. Fijn, want zo kunnen nog meer mensen kennismaken met het indrukwekkende verhaal van Ron D. Moore. Dezelfde man die verantwoordelijk is voor Battlestar Galactica.

Om het plezier zo groot mogelijk te houden wil ik liever niet teveel kwijt over het verhaal van For All Mankind. Het enige wat ik kan zeggen is dat iedereen met een liefde voor ruimtevaart, en alternatieve geschiedenisverhalen, deze serie zonder twijfel kan waarderen. Het eerste seizoen wordt door Rotten Tomatoes gezien als het slechtste, maar pakt nog steeds een uitstekende score van 74%. De overige twee seizoenen pakken een score van 100%, wat het gemiddelde op 91% zet.



Season 1 of #ForAllMankind is available free on @appletvplus for a limited time. Don’t wait another decade, reply and tag a friend who you’ve been telling to watch #ForAllMankind https://t.co/soO1Q9U3se pic.twitter.com/xP8FoB7fjc — For All Mankind (@forallmankind_) June 11, 2022

Het derde seizoen van For All Mankind is sinds 10 juni te zien op Apple TV+. Mocht je er na het eerste seizoen dus helemaal inzitten, kun je de boel vervolgens in één ruk uitkijken.

Toch een abonnement?

De populariteit rondom Apple TV+ is niet heel groot. Toch zijn we inmiddels een beetje van de streamingdienst gaan houden. Het is zeker zo dat het geen gigantische hopen films en series te bieden heeft. Maar wat het biedt is wel echt verdomd goed. Denk bijvoorbeeld aan Ted Lasso of Severance die het beiden ongelofelijk goed doen.

Mocht je toch overstag gaan zou ik je ook aan willen raden om eens rustig te zitten voor Prehestoric Planet. Misschien wel de meest indrukwekkende natuurdocumentaire die ik in mijn leven gezien heb. Maar goed, ik ben nog jong.