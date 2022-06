Batterij Apple Watch krijgt prettige upgrade dankzij watchOS 9

Ben je eigenaar van een Apple Watch Series 4 of Series 5? Dan heeft Apple goed nieuws voor je: je accu wordt wellicht net even beter. Binnen de tweede ontwikkelaarsbèta van watchOS 9 staat namelijk een verwijzing naar een aangepaste functionaliteit. watchOS is het besturingssysteem dat draait op de Apple-smartwatch.

Het betreft hier een kleine, aangepaste, functie die Apple derhalve zonder al te veel bombarie presenteert. De enige reden dat we er nu van af weten is omdat het bedrijf de optie vermeld binnen de releasenotities van de tweede ontwikkelaarsbèta van watchOS 9. Een belangrijke accufunctie gaat er binnenkort op vooruit.

Apple Watch krijgt kleine, handige update

Om wat voor functie gaat het nu precies? Nou, Apple laat weten dat de Apple Watch Series 4 en Series 5 in de toekomst veel beter kunnen aangeven hoe lang de accu nog meegaat. Na het updaten naar watchOS 9, kalibreert de accu zich vanzelf, waardoor je in het vervolg dus veel beter weet waar je aan toe bent.

Het bedrijf uit Cupertino noemt bewust de Apple Watch Series 4 en Series 5. Eigenaars van die populaire smartwatches klagen namelijk al een tijdje over de manier waarop het apparaat zijn resterende accuduur aangeeft. Het komt vaak voor dat de inschatting niet overeenkomt met wat gebruikers in de echte wereld merken.

Hoe zit het dan met andere modellen?

Twee andere modellen die eveneens mogen rekenen op watchOS 9 zijn de Apple Watch Series 6 en Series 7. Waarschijnlijk hebben die geen speciale aandacht nodig en heeft Apple meer dan genoeg vertrouwen in die modellen. Want zoals het er nu naar uitziet, profiteren die slimme horloges dus niet van deze aangepaste optie.

Momenteel is watchOS 9 alleen beschikbaar als bèta voor ontwikkelaars. De verwachting is dat Apple de software in juli vrijgeeft als bèta voor openbare testers. Later dit jaar, in de herfst, komt watchOS 9 naar iedereen toe die op z’n minst een Series 4 om zijn of haar pols heeft hangen.

