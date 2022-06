Apples Dr. Sumbul Desai over de nieuwe functies van je Apple Watch

Tijdens WWDC 2022 kondigde Apple een nieuwe versie van watchOS voor de Apple Watch aan, waar nu iets meer over bekendgemaakt is. Drie senior Apple-medewerkers schijnen meer licht op het besturingssysteem voor het slimme horloge uit Cupertino. Dat doet onder meer de gezondheidsbaas Dr. Sumbul Desai.

Dr. Sumbul Desai is de vicepresident van gezondheid bij Apple. Samen met Chief Operating Officer Jeff Williams en vicepresident fitnesstechnologie Jay Blahnik geven de hooggeplaatste medewerkers meer informatie over watchOS 9. Het gesprek gaat onder meer over de geschiedenisfunctie atriumfibrilleren en meer.

Apple Watch krijgt nieuwe opties

De ideeën achter de lading nieuwe functies ontstonden eigenlijk mettertijd. Williams legt uit dat dit komt omdat de Apple Watch “zo’n persoonlijk apparaat is”. “Je draagt het en dat gaf ons de kans om je meer te vertellen over je gezondheid.” Maar na verloop van tijd veranderde die kans in een verantwoordelijkheid.

Zo kan de Apple Watch met watchOS 9 bijvoorbeeld atriumfibrilleren constateren bij mensen boven de 22. Die aandoening kan uiteindelijk leiden tot een hartaanval, dus hier vroeg bij zijn is heel belangrijk. Desai legt uit dat de functie goedgekeurd is door de FDA in de VS; de optie is dus door klinische tests gekomen.

Niet overal meteen beschikbaar

Eerder legde Apple al uit dat die optie niet in alle landen beschikbaar is tijdens de lancering. Verschillende waakhonden en overheidsorganisaties moeten zich eerst over de functie buigen, aangezien die letterlijk betrekking kan hebben op mensenlevens. Per land kunnen de eisen voor dergelijke mogelijkheden verschillen.

Verder is het zo dat watchOS 9 je slaap kan bijhouden. In de ochtend zie je dan in welke mate je een bepaald soort slaap afgerond hebt. Apple is niet de eerste die deze optie aanbiedt en Williams laat nu weten waarom dat zo is. “We wilden eerst wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, zodat we gebruikers meer inzicht kunnen geven over hun slaapcyclus. Daardoor kunnen we nu onderscheid maken tussen de verschillende stadia.”

De watchOS 9-update is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en komt in de herfst naar jouw (moderne) Apple Watch.

Techcrunch