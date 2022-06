‘Ik Apple het wel even’: werkt Cupertino aan een eigen zoekbalk?

Blogger Robert Scoble weet het zeker: Apple werkt aan een eigen zoekmachine. Dat wordt duidelijk na gesprekken met verschillende bronnen die bekend zijn met de zaak.

Wie overigens aanstaande maandag bevestiging verwacht komt thuis van een koude kermis. Volgens Scoble introduceert Apple zijn eigen zoekmachine niet tijdens WWDC 2022, maar zal het begin 2023 het project uit de doeken doen.

‘Ik Apple het wel even’

Google heeft zichzelf keihard op de kaart gezet door zijn zoekmachine. De term “Googelen” is er eentje die bijna iedereen anno 2022 wel kent. Volgens Robert Scoble lijkt Apple die interesse ook te hebben en komt het Amerikaanse bedrijf met zijn eigen zoekmachine.

Een makkelijke taak is het opzetten van een dergelijk product overigens niet. Tegenover TechRadar Pro geeft Robert Scoble extra toelichting. “Dit wordt de duurste projectlancering ooit”, zegt hij.



Oh, and a new search engine is coming too. Will Siri finally get "smart?" Hmmm. — Robert Scoble (@Scobleizer) May 28, 2022

Wanneer de zoekmachine precies verschijnt kan Scoble niet zeggen. Wel verwacht hij de aankondiging dus niet tijdens WWDC 2022, maar eerder in een maand als januari. Opvallend, want doorgaans is Apple vrij stil in deze periode.

Uitstekende aanvulling op iOS en Safari

Door het gigantische succes dat Google heeft met zijn zoekmachine, en de rivaliteit met Apple, vragen mensen zich al langer af wanneer dit zou gebeuren. Gezien de deal die Apple met Google heeft zal een eigen zoekmachine niet logisch zijn, maar er valt aan de andere kant ook zeker iets te zeggen voor het plan.

iOS is al jaren immens populair en gisteren werd bekend dat Safari, als tweede browser ooit, meer dan een miljard actieve gebruikers heeft. Als Apple nu besluit in te stappen heeft het een uitstekende solide basis.

Garantie voor succes is het echter niet. Daar is Microsoft in het verleden ook achter gekomen. Apple moet er dus echt zeker van zijn dat de omzet vanuit advertenties dusdanig hoog is dat het zijn deal met Google aan de kant kan schuiven. Neem dit nieuws zeker met een korreltje zout, maar dat dit een uiterst interessante kwestie is mag duidelijk zijn.